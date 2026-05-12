內地航線燃油費5.16起再加價　800公里長途漲至170元　短途漲5成

繼上個月大幅上調後，中國國內航司燃油附加費將再度加價。據內媒報道，多間航空公司已發出通知，自5月16日零時起，上調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。800公里（含）以下航線收90元，800公里以上航線收170元，分別較現行標準上調30元和50元。



據此前報道，受中東局勢動盪及國際油價持續高企影響，自4月5日起，內地國航、廈航等多家航空公司正式上調國內航線燃油附加費，長途航線收費由原來的20元（人民幣，下同）飆升至120元。800公里（含）以下航段，每位旅客收取60元；800公里以上航段，每位旅客則收取120元。

近日，有航空公司再次調價。據澎湃新聞報道，九元航空已於今日（5月12日）發布調整通知，本次價格調整至800公里（含）以下航線，每位旅客燃油附加征收標準調整為90元。800公里以上航線，每位旅客燃油附加征收標準調整為170元。

意味著本次加價後，短途航線附加費將較上月再漲50%，長途航線則漲約42%。

九元航空發公告，燃油費再加價。

據九元航空公告，嬰兒旅客繼續免收燃油附加費。兒童、按民航局規定享受成人公布普通票價50%優惠的革命傷殘軍人和因公致殘的人民警察，則實行減半收取：800公里（含）以下航線每位收40元，800公里以上航線每位收80元。

公告亦提醒，燃油附加費的徵收以原始出票日期為準，客票改期時附加費不退不補。由於目前各航司國內航線燃油附加費均統一價格，意味着今次將會有普遍漲價情況。

據悉，國內航線燃油附加費徵收採用與航空煤油價格聯動機制，受油價波動影響，各航司會相應調整。2022年2月5日起，航空公司恢復徵收國內航線燃油附加費，最初為10元及20元兩檔。其後持續上調，至2022年7月5日曾漲至100元及200元，為2000年開始徵收以來最高。

中國南方航空營運的一架C919客機於2025年1月26日降落在中國浙江省杭州的蕭山國際機場。C919飛機已部署於春節旅遊高峰期間連接杭州、北京與廣州的航線。（Getty）

航油是航空公司主要營運成本之一，通常佔比超過三成。此前的3月中旬，受中東地緣衝突影響，國際油價與航油成本大幅上漲，多家國內航空公司已相繼上調國際航線燃油附加費。

近期多家航司在業績會上回應油價上漲影響，中國國航董事會秘書肖烽在一季度業績說明會上表示，由於油價高企，國內市場的內卷狀況將有較大改善，因此公司對二季度票價有信心。

春秋航空方面則指出，地緣政治衝突造成國際航油價格大幅上漲，使航空公司營業成本顯著上升，行業包括公司均通過票價、燃油附加費以及優化航班結構來緩解影響。海航控股則表示，面對高油價，公司從「增收」和「降本」兩端同時出擊，並利用海南自貿港政策紅利降低成本。