超強颱風白海豚已達17級　迎第3個強度巔峰　路徑恐趨向華東沿海

據中央氣象台，今年第13號颱風「白海豚」（超強颱風級）的中心今日（8月1日）早晨5點鐘位於日本東京東南方向大約2550公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有17級（60米/秒），中心最低氣壓為920百帕，七級風圈半徑為200-400公里，十級風圈半徑為120-160公里，十二級風圈半徑為70-90公里。



第三個巔峰為31日8時中心，附近最大風力達60米/秒，其颱風眼區清晰、圓潤，未來還可能增強至62米/秒。（微博@weatherman_信欣）

白海豚迎來第3個強度巔峰 路徑趨向華東沿海

另據「中國天氣網」，颱風白海豚從生成以來，由於自身結構調整及外部環流形勢變化，強度出現了多次起伏，截至31日迎來第三個強度巔峰。

第一個巔峰為7月29日5時，中心附近最大風力達58米/秒。隨後強度明顯減弱，29日14時甚至降級為強颱風級，50米/秒。

第二個巔峰為30日2時，中心附近最大風力又爆發式增強到65米/秒。之後又逐漸減弱，到30日23時減弱到55米/秒。

第三個巔峰為31日8時中心，附近最大風力達60米/秒，其颱風眼區清晰、圓潤，未來還可能增強至62米/秒。

預計，白海豚將以每小時20-25公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。 白海豚8月5日夜間之前對中國海區無影響。

預計，白海豚將以每小時20-25公里的速度向西偏北方向移動。（中央氣象台）

中國氣象頻道氣象分析師信欣分析，昨晚到今晨，白海豚維持超強颱風級。未來強度可能緩慢減弱。後期路徑依然是趨向中國華東沿海。但AI模式的集合預報，也給出有近海北上的可能。依據中國目前的數值預報，白海豚或在江蘇山東交界登陸。

信欣表示，白海豚路徑關鍵點在於8月6日至8日西風槽和冷空氣對副熱帶高壓的削弱程度。如果副高減弱東退，颱風減弱也超預期，路徑會偏北偏東。反之颱風強，副高維持強勢甚至與大陸高壓連通，颱風會一路西行。

今年第13號颱風「白海豚」（超強颱風級）的中心今日（8月1日）早晨5點鐘位於日本東京東南方向大約2550公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有17級（60米/秒）。（微博@中國天氣）

下週末恐直奔浙江沿海一帶

根據天文台風烏AI系統顯示，隨着南海有潛在熱帶氣旋之外，8月10日左右太平洋同時恐有兩大颱風生成，可見3大颱風同時現身，其中巨型颱風「白海豚」更有機會撲向台灣或日本，惟現時時間尚早仍有待觀察。

天文台風烏AI系統顯示，8月10日左右太平洋同時恐有兩大颱風生成，可見3大颱風同時現身。（天文台）

天文台盤古AI顯示，位於太平洋的巨型颱風「白海豚」將愈發增強，下周初（8月3日）起恐逐漸移向日本方向，並有機會改變路徑，直衝中國浙江、江蘇等沿海一帶。

天文台盤古AI顯示，位於太平洋的巨型颱風「白海豚」將愈發增強。（天文台）

而據歐洲ECMWF預測顯示，颱風「白海豚」同樣改變路徑，恐於下周末（8月8至9日）左右撲向中國浙江沿海一帶。此外將再有一個颱風生成或影響日本。