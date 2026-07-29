｢白海豚｣24小時內爆發式增強成超強颱風　趨向日韓或直奔浙江未明

據中央氣象台，今年第13號颱風「白海豚」的中心於昨日（28日）凌晨5點位於日本東京東南方向約4210公里的西北太平洋洋面上。預計將以每小時20-25公里的速度向偏西轉西北方向移動。



另據中國氣象局旗下「中國天氣網」，「白海豚」已於今天（29日）凌晨由強颱風級快速增強至超強颱風級，中心附近最大風力有17級（58米/秒）。目前，「白海豚」繼續在海上發展中，未來在30℃至31℃的高海溫和弱垂直風切變環境中，其強度將繼續增強。氣象分析師指，未來颱風是否登陸中國，關鍵時間點在8月6至8日期間。



今年第13號颱風「白海豚」已於7月29日凌晨由強颱風級快速增強至超強颱風級。（微博@weatherman_信欣）

白海豚路徑預測圖。（中央氣象台）

24小時內爆發式增強為超強颱風

「中國天氣網」今日上午8時指，白海豚已於今天凌晨由強颱風級快速增強至超強颱風級，中心附近最大風力有17級（58米/秒）。白海豚爆發式增強，24小時就由熱帶風暴級飆升至超強颱風級。

據中國氣象頻道氣象分析師信欣介紹，未來颱風是否登陸中國，關鍵時間點在8月6至8日期間。（微博@中國天氣）

目前，白海豚繼續在海上發展，未來在30℃至31℃的高海溫和弱垂直風切變環境中，其強度將繼續增強，中心附近最大風力最強或達68米/秒。

白海豚或直奔浙江

對於白海豚未來是否登陸中國，「中國天氣網」氣象分析師信欣表示，關鍵要看8月6日至8日期間，颱風北側的高壓是否裂開縫隙，若颱風從高壓縫隙轉走北上，將趨向日本、韓國；若高壓沒有縫隙，白海豚有可能直奔浙江。

信欣表示，若颱風從高壓縫隙轉走北上，將趨向日本、韓國；若高壓沒有縫隙，白海豚有可能直奔浙江。（日本氣象廳）

信欣提醒，由於時效較遠，白海豚距離中國也很遠，未來7天，天氣形勢還會不斷調整變化，目前尚不能定論，下周才會逐漸明朗。