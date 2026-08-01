14歲少年捐日軍侵華罪證遭死亡威脅　警方：已啟動人身安全保護

近日，浙江男孩楊某某與江蘇男孩徐某某、河南男孩周某一起自費購買並捐贈侵華日軍細菌戰原始密檔並捐贈，之後楊某某表示，自己遭遇網絡上的死亡威脅，此事關注。



7月31日，浙江台州警方向《新黃河》記者確認，警方已正式對此事立案，對楊某某啟動了專項人身安全保護。



江男孩楊某某與江蘇男孩徐某某、河南男孩周某一起自費購買並捐贈侵華日軍細菌戰原始密檔。（新黃河）

3名男孩自費購買3件史料後捐贈

今年5月14日，江蘇連雲港的徐某某、浙江台州的楊某某、河南長垣的周某到了哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列表示要捐證史料，3位男孩帶去的是《九六式馬防毒面具取扱法案》、「1855部隊」經費單據和「1875部隊」經費單據，這三件日軍侵華證據，時間跨度是1936年到1945年。

徐某某和楊某某目前都是初三學生，周某則已經16歲，目前在黑龍江一所體校練乒乓球。這3個男孩在現實中原本互不相識，把他們聚在一起的，是抗戰史料。

其中，徐某某是3人中捐贈抗戰史料最早的，早在2025年底，他就自費在網上買下5封侵華日軍士兵的信件，分別捐給了江蘇和河北的紀念館。這次3人一起捐出的3件史料中，《九六式馬防毒面具取扱法案》也是徐某某於2026年2月獨自購買的。

另外兩件史料則分別是「1855部隊」和「1875部隊」的經濟資料（經費單據和賬目）。這兩支部隊都是配合七三一部隊搞細菌戰的配套部隊，番號很少被普通中國人提起，賬本上記的每一筆開銷，都能證明它們真實存在和真實運轉過。

3位男孩帶去的是《九六式馬防毒面具取扱法案》、「1855部隊」經費單據和「1875部隊」經費單據，這三件日軍侵華證據，時間跨度是1936年到1945年。（新黃河）

這些史料來源是湖南的一位藏家。該藏家早年從海外拍賣會上把它們買回，一直自己保管。3個男孩相互認識後一起聯繫上這位藏家，談定了一萬多元的價格。3位男孩平攤了這份錢，這些錢是他們的壓歲錢和平時生活及學習中省下的零用錢。

5月14日，3件史料交到陳列館工作人員手裡後，館方的鑒定結稱《九六式馬防毒面具取扱法案》是1936年至1945年間日軍的原始檔案，封面印著「秘」字，記載了化學戰裝備的使用規程。「九六式」這個型號的馬防毒面具，館方目前只見到這一份，很可能是孤品。館方為此專門為這3位男孩辦了一個捐贈儀式，給他們每人都頒發了捐贈證書。

三名男孩將買來的史料捐贈給陳列館。（新黃河）

14歲少年遭網絡威脅後警方已立案

楊某某今年14歲，他表示自己從小就聽隔壁退伍老兵講抗日戰爭，對侵略者的暴行滿心憤慨。後來，他發現有人刻意美化和洗白那段歷史，就下定決心要主動在網上收集購買珍貴史料，無償捐贈。今年5月，他終於實現了這個夙願。

楊某某今年14歲，他表示自己從小就聽隔壁退伍老兵講抗日戰爭，對侵略者的暴行滿心憤慨。（新黃河）

《新黃河》報道，7月下旬，楊某某突然通過自己的社交平台賬號公開透露信息，稱自己突然遭遇來自網絡上的人身安全威脅，他稱，有人在網絡上傳給他一些訊息，「明確地說，如果我不把相關的史料視頻刪掉，他就會把我和我的朋友進行開盒（起底、人肉），做出一些措施。並且，當我向他詢問他是否是日方人員時，他給我發了一段流暢的日文。」

對此，浙江台州警方稱對此事正式立案，並啟動對楊某的專項人身安全保護。7月31日，台州警方解釋保護措施的具體內容。

警方稱，保護措施並非外界理解的那種派警員把楊某某保護起來，現在台州市社會治安環境很好，對未成年人的保護主要是保證其正常生活不受任何干擾，警方會協同其家庭、學校及社會各方面對他進行關心關愛；同時，警方也隨時密切關注網上信息，確保把一些威脅性的信息和言論刪掉，避免楊某某再遭受類似騷擾。