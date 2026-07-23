王毅未出席東盟與中日韓外長會議　外交部：日程原因難以全程參加

7月23日東盟與中日韓（ASEAN+3）外長會議在菲律賓馬尼拉舉行。日本和韓國外長均出席會議，但同在馬尼拉出席東盟系列會議的中國外長王毅未出席，改由外交部副部長華春瑩與會。對此，中國外交部稱，由於日程原因，王毅外長難以全程參加東亞合作系列外長會。



2026年7月22日，王毅在菲律賓出席東盟外長會（Reuters）

中方：中東衝突外溢衝擊全球能源和糧食供應鏈

在本次會議中，王毅並未出席，改由外交部副部長華春瑩代為參加。華春瑩發言時表示，世界已進入新的動盪與變革期，中東衝突外溢，嚴重衝擊全球能源和糧食供應鏈，安全與韌性遭受破壞，維護和平穩定的需求變得更加迫切。

中國外交部副部長華春瑩、日本外相茂木敏充和韓國外長趙顯示出席中​​日韓（10+3）部長級會議。（Reuters）

據悉，「東盟與日中韓」合作機製成立於1997年亞洲金融危機期間，旨在探討事務層面的區域合作。該機制最近一次首腦會議於去年10月在馬來西亞舉行。

外交部：王毅正在去出席上合組織外長會的路上

據《新華社》，中國外交部發言人林劍星期四（7月23日）在例行記者會上，針對王毅沒有出席上午舉行的東盟地區論壇外長會的提問，林劍稱，由於日程原因，王毅外長難以全程參加東亞合作系列外長會，中方的高官將作為代表，出席東盟與中日韓東亞峰會及東盟地區論壇外長會。

外交部發言人林劍。（中國外交部）

據日本共同社，日本外相茂木敏充向媒體透露，與中國外長王毅接觸之際「就雙邊關係進行了交談」。茂木以這是外交上的交流為由，未透露詳情，記者會上有日媒記者就此提問。林劍稱，王毅外長在馬尼拉期間沒有與日方會見的安排。

日本外相茂木敏充於7月23日在菲律賓馬尼拉出席第27屆東盟與中​​日韓部長級會議。（Reuters）

林劍也在記者會上，回應關於王毅是否計劃與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行雙邊會晤，他們都會出席在吉爾吉斯斯坦比什凱克舉行的上合組織外長會的提問時說，根據日程，王毅應該現在正在去往吉爾吉斯斯坦出席上合組織外長會的路上。

林劍也說：「關於王毅外長與會的情況，我們會適時發佈消息。」