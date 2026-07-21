中日對彼此的稱呼都發生了重大改變　中國善意遭遇有備而來的敵意

中國外交部新聞發言人林劍7月20日在回答記者關於涉日本的相關提問時說，日本地方議會強烈呼籲堅持「無核三原則」，背後反映的是嚮往和平的民意，表明日本執政當局背離和平憲法、加速「再軍事化」的錯誤選擇不得人心。日本執政當局切莫在核問題上一意孤行、逆流而動。

「日本執政當局」是中國外交部現如今對日本高市早苗政府的主流稱呼。大部分涉日本話題，中國外交部使用的措辭都是「日本執政當局」。以往正常情況下，在外交場合中國對日本的稱呼大多為是日方、日本政府、日本國政府，但是今年2月以來，「日本執政當局」成為中國外交官回應涉日本相關問題時經常使用的措辭。

高市早苗2025年10月當選日本自民黨總裁後就任日本首相，今年2月眾議院選舉之後繼續擔任日本首相。中國對日本的稱呼發生微妙的變化，是基於高市早苗拒不收回涉台相關言論的現實做出的選擇。

由於中日航班減少，日本赴華旅客減少了9成。圖為3月29日，上海吳淞口國際郵輪碼頭，境外遊客排隊等候辦理邊檢通關手續。（GettyImages）

「日本執政當局」這一表述將中日關係近來的矛盾癥結歸納得一清二楚，是現任日本政府的錯誤，是高市早苗造成的問題。這凸顯了中國將針對日本的苗頭對準了右翼勢力和高市早苗，並沒有將全體日本人和日本列為目標。

這其實為中日關係的緩和提供了清晰的台階。只要高市早苗願意收回相關言論，中日關係就能改善。同時中國也在向周邊和國際社會亮明瞭清晰立場：中國在台灣問題上的紅線不容觸碰，中國敢於將兩國矛盾清晰界定為某個政客，某個執政當局，是公開的打臉行為，觸碰中國紅線會有何種下場，高市早苗就是典型。

日本對中國的表述近年來也發生了翻天覆地的變化。但是日本對華判斷的變化，和中國將中日關係的困難歸結為某個執政當局迥然不同。

2月眾議院大選，高市早苗政權以席捲之勢，贏得壓倒性勝利，無疑地強化其政治基礎。（Getty Images）

2026年6月5日，日本防衛省發布2026版防衛白皮書，把中國稱為「日本有史以來最嚴峻、覆蓋面最廣、複合型的戰略挑戰」。之前2022年12月，日本岸田文雄政府在內閣會議上通過了新版《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》《防衛力整備計劃》安保三文件，將中國定位為「迄今最大戰略挑戰」。

1972年中日建交後，日本長期將中國定義為「重要友好鄰國、互利合作的夥伴」，這一定位幾乎在2000年之前沒有大的變動。2000年之後，日本開始將中國列為「潛在的不安定因素」，例如2004年日本《防衛計劃大綱》將中國列為「潛在軍事上的擔憂」。

不過2020年之前，日本外交藍皮書對中國的定位大都是中國是日本最重要的雙邊關係之一，競爭與合作並存。直到2022年之後，日本對中國的稱謂才發生前文所述的根本性的轉變。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

日本對中國的戰略判斷，並不是一朝一夕的突然變化，也不是高市早苗政府上台之後突然抬高到一個新高度的。日本將中國列為潛在威脅、最大戰略挑戰，有一個逐步醖釀的過程。無論未來日本的執政者是不是高市早苗，日本對中國的判斷都不會發生友好扭轉。

從中日兩國對彼此態度的不同可以看出，中國將日本右翼列為反對目標，將台灣問題當做兩國關係紅線，中國根本沒有對抗日本或者針對日本的全方位意圖，作為一個國力已經全方位超越日本的大國，中國根本沒有故意針對日本的必要。

但是日本對中國的防備心態和對抗意圖是上升為國家意志的存在。這也決定了中日兩國關係很難以中國單方面的善意為基礎有轉好的趨勢。中國需要做好長期處理日本外交抗華的準備。