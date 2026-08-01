超強颱風白海豚已完成多次眼壁置換　料5日後靠近中國東南沿海

據《央視新聞》報道，8月1日下午2時，今年第13號颱風「白海豚」（超強颱風級）的中心位於琉球群島那霸市偏東方向大約3090公里的西北太平洋洋面上，北緯20.8度、東經157.5度，中心附近最大風力有17級（58米/秒）。



目前，白海豚已完成多次颱風眼壁置換過程，強度雖然有所波動，但仍維持在超強颱風的級別。8月5日夜間之前，白海豚對中國海區無影響。5日之後，將逐漸向中國東南沿海靠近，影響近海和沿海地區。



白海豚未來路徑預報圖。（中央氣象台）

據「中國天氣網」，今日上午11時，白海豚中心附近風力短暫減弱為16級，但下午2時又快速加強為17級。氣象分析師周麗賢表示，此次風力變化應是又完成了一次眼壁置換，加上此前7月29日的一次，目前白海豚至少完成了兩次眼壁置換。

《央視新聞》報道，目前白海豚已完成多次颱風眼壁置換過程，強度雖然有所波動，但仍維持在超強颱風的級別。（微博@weatherman_信欣）

另據中央氣象台最新路徑預報圖，白海豚未來幾天將以西行為主，基本都會維持在超強颱風級別，最強或可達17級以上（65米/秒）。周麗賢表示，白海豚之所以能長期穩定維持在超強颱風級別，主要是因為其沿途所經海域溫暖，提供的能量充足，並且風切變小，高低空風速風向比較一致，再加上海上摩擦損耗小。

超強颱風海豚8月1日中心風力稍為減弱，但風眼仍十分清晰。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風白海豚已達17級 迎第3個強度巔峰 路徑恐趨向華東沿海

據此前報道，颱風白海豚從生成以來，由於自身結構調整及外部環流形勢變化，強度出現了多次起伏，截至7月31日迎來第三個強度巔峰。31日8時，中心附近最大風力達60米/秒，其颱風眼區清晰、圓潤，未來還可能增強至62米/秒。

第三個巔峰為31日8時中心，附近最大風力達60米/秒，其颱風眼區清晰、圓潤，未來還可能增強至62米/秒。（微博@weatherman_信欣）

中國氣象頻道氣象分析師信欣分析，昨晚到今晨，白海豚維持超強颱風級。未來強度可能緩慢減弱。後期路徑依然是趨向中國華東沿海。但AI模式的集合預報，也給出有近海北上的可能。依據目前的數值預報，白海豚或在江蘇山東交界登陸。

台灣中央氣象署8月1日上午更新超強颱風白海豚預測移動路徑圖，料大致移向琉球群島中部。（台灣中央氣象署圖片）