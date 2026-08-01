白海豚路徑：日本氣象廳發預警 超強颱風逼近沖繩奄美
撰文：洪怡霖
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日本氣象廳8月1日中午12時45分發布情報，第13號颱風「白海豚」（Dolphin）目前在南鳥島近海以每小時20公里速度向西北西移動，中心氣壓925百帕，最大瞬間風速達每秒70公尺，強度等級「非常強烈」，預計6日（周四）起逐漸接近沖繩及奄美諸島，呼籲民眾密切注意後續動態。
根據氣象廳1日發布的預測路徑，颱風未來幾日將維持「非常強烈」至「強烈」勢力，持續向西北西至西方向移動。8月2日至3日，颱風仍滯留南鳥島近海，強度不減，中心氣壓925至935百帕，瞬間風速65至70米，暴風圈半徑持續擴大。
4日以非常強烈等級接近小笠原近海，5日至6日雖轉為「強烈」勢力，但持續西移進入日本以南海域，直接影響沖繩及奄美周邊。
氣象廳同步發布週間天氣預測，指出小笠原諸島至6日左右將出現警報級大雨與大浪，西日本太平洋側海域海浪顯著升高，沖繩・奄美地區則在5至6日轉為狂風暴雨及大浪的惡劣天氣。
目前颱風路徑與強度仍有變數，氣象廳強調後續風雨程度將取決於颱風實際動態，呼籲沖繩、奄美及小笠原諸島居民隨時關注最新氣象資訊，並提前做好防颱準備。
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