青島物流貨倉起火連燒逾10小時　濃煙直衝百米高空｜有片

8月2日，山東青島有物流貨倉起火，現場黑煙直衝百米高空，有傳大火連燒超過10小時。官方通報證實現場無人傷亡，起火原因有待調查。

8月4日，母公司廈門象嶼發布公告稱，起火倉庫內的貨物已全額投保，正展開保險理賠工作，公司將全面加強安全管理以防事故重演。



青島一物流貨倉大火。（影片截圖）

青島一物流貨倉大火。（影片截圖）

黃島區委宣傳部通報，8月2日下午5時，黃島區七星河路363號青島象嶼速傳供應鏈有限公司倉庫起火，市、區消防、公安、應急等部門到場滅火救援，無人員被困和傷亡，起火原因正在調查。

青島一物流貨倉大火，消防升雲梯射水撲救。（影片截圖）

青島一物流貨倉大火，消防升雲梯射水撲救。（影片截圖）

網傳影片顯示，現場火光衝天，黑色濃煙直衝百米高空，數公里外肉眼可見，即使位處青島市的嶗山巨峰上也能清晰看到火情。有消息指，大火持續燃燒超過10小時，直至8月3日凌晨仍有明火和濃煙。

公開資料顯示，青島象嶼是廈門象嶼在全國布局的重要橡膠品種倉儲服務基地。

8月4日，廈門象嶼股份有限公司（下稱廈門象嶼）就事件發布公告。公告稱，廈門象嶼旗下間接控股子公司青島象嶼速傳供應鏈有限公司位於山東省青島市黃島區七星河路363 號的租賃倉庫起火，事故中無人被困和傷亡。

廈門象嶼正在進一步核查評估事故損失情況，起火倉庫存儲貨物均按貨值全額投保，相關保險核損理賠工作正在有序開展。

廈門象嶼已成立專項工作組，配合相關部門做好事故原因調查和善後處置工作，同時敦促各子公司、各物流基地加強安全管理，防止類似事故再次發生。