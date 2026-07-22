河南鄭州車業廣場火災致2死2傷　警方：嫌犯因經營糾紛縱火

6月19日晚，河南省鄭州市金水區宏達國際車業廣場發生火警，造成2人死亡，2人受傷。鄭州市公安局金水分局於22日發布警情通報稱，現查明，該火災系陸某因經營糾紛縱火。目前，犯罪嫌疑人涉嫌放火罪已被批准逮捕，案件正在進一步辦理中。



河南鄭州車業廣場發生火警。（微博）

河南鄭州車業廣場發生火警。（微博）

河南鄭州車業廣場發生火警 致2人遇難

據此前報道，6月19日21時許，位於鄭州市宏明路與柳林路交叉口的鄭州宏達國際車業廣場3期發生起火事故。據鄭州市金水區相關部門通報，截至6月20日凌晨1時，火災導致2人遇難，2人輕傷。

7月22日，鄭州市公安局金水分局發布警情通報稱，現查明，該火災系陸某因經營糾紛縱火。目前，犯罪嫌疑人涉嫌放火罪已被批准逮捕，案件正在進一步辦理中。

河南鄭州車業廣場發生火警。（微博）

公開資料顯示，宏達國際車業廣場為汽車用品專業批發市場，起火建築為混凝土框架結構，主體4層，單層建築面積4000餘平方米，樓頂有少量臨時加蓋建築，起火部位位於3層西側商鋪，着火物質為橡膠材料、汽車飾品和配件等。