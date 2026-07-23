東莞女子充電玩手機睡著　電池熱失控起火　她全身燒傷十指全毀

據東莞市中級人民法院《法庭內外》欄目近日披露，該院審結一起因手機充電熱失控起火引發的人身侵權責任糾紛案，消費者臥床邊充電邊使用手機引發火災致嚴重傷殘，法院終審劃分各方責任，明確手機銷售商承擔主要賠償責任。



據悉，事故發生於2024年2月4日清晨，廣東東莞市長安鎮霄邊社區一出租屋突發火災。本次火災過火面積僅約1平方米，但火勢迅猛、瞬間引燃周邊物品，導致屋內女租客陳小姐被嚴重燒傷。經司法鑑定，陳小姐雙手、軀幹及四肢燒傷構成兩處六級傷殘，面部燒傷構成九級傷殘，傷情嚴重、後續康復壓力巨大。

經調查，本次火災的起火源頭為當事人日常使用的智能手機。據陳小姐自述，案涉手機於2021年8月在某電商平台購入。事發當晚，她臥床一邊為手機充電、一邊刷短視頻，隨後不慎入睡，其間手機突發電池熱失控起火，劇烈的火勢將其痛醒，她強忍傷痛逃離火場，卻已造成不可逆的身體損傷。

事故發生後，相關部門委託專業機構開展事故成因與傷情鑑定。廣東震華痕跡司法鑑定所對手機、充電器殘骸進行檢測研判，確認案涉手機鋰電池存在典型熱失控痕跡，系本次火災的直接誘因。廣東鏈信司法鑑定所傷情鑑定結果顯示，陳小姐全身多處嚴重燒傷，構成多重傷殘。據悉，僅首期治療費用就超30萬元（人民幣，下同），後續仍需長期手術修復與專業康復訓練，經濟與身心負擔沉重。

因賠償事宜協商無果，陳小姐將手機銷售商家、房屋房東及二手房東一併訴至法院，主張本次事故系手機電池熱失控直接導致，同時涉案出租屋消防安全設施缺失、出租人安全管理不到位，各方均需承擔相應責任，請求三被告賠付醫療費、後續治療費、康復費、護理費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等各類損失共計118萬餘元。

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一審法院公開開庭審理後，依法核定原告各項損失合計1,057,518.91元。結合事故成因與各方過錯程度，法院作出責任劃分：原告陳小姐違規臥床邊充電邊使用手機，自身存在安全疏忽，自行承擔40%事故責任；手機銷售商王某銷售存在缺陷的產品，承擔60%賠償責任，需賠付各項損失共計634,511.35元；針對銷售商無法清償的債務部分，由二手房東劉某在10%範圍內承擔補充清償責任。

一審判決作出後，手機銷售商王某不服判決結果，向東莞市中級人民法院提起上訴。王某主張，一審法院未追加手機生產廠商為訴訟參與人，未能完整查清案件事實，存在審判程序瑕疵，請求二審改判其無責或發回重審。同時，其對涉案手機真偽、電池熱失控原因、房屋電路安全等提出異議，申請再次司法鑑定。

東莞中院審理後，對一審已查明的案件事實予以全部確認，認定一審審判程序合法合規，依法作出終審判決，駁回上訴、維持原判。

本案承辦法官楊粵欣對此作出專業釋法。法官表示，根據《中華人民共和國民法典》相關規定，因產品缺陷造成他人人身、財產損害的，受害人有權選擇向產品生產者或產品銷售者主張賠償。本案中，原告明確選擇向銷售方追責，法院依法予以支持，未追加生產商不屬於程序違法。銷售商在承擔賠償責任後，若認定事故責任源於產品生產環節，可另行向生產商追償。

針對再次鑑定的申請，法院依法不予准許。經查，公安機關此前已委託專業機構完成事故成因鑑定，明確手機電池熱失控排除外部環境、電路等外力因素影響。同時，涉案手機銷售商無法提供完整的進貨、銷售台賬記錄，無法舉證證明售出產品的原始狀態，亦無法證實消費者存在私自更換電池等行為，再次鑑定不具備實質意義。