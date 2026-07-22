珠海政協原專職常委張宜生被查　曾任副市長因隧道14死事故被問責

7月22日，廣東省紀委監委通報，珠海市政協原黨組成員、專職常委張宜生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，張宜生曾擔任珠海市副市長，期間主要主管工業和信息化、交通運輸等領域工作，具體分管市工業和信息化局、市交通運輸局及市公路事務中心等部門，並負責聯繫民族宗教局、郵政管理局等單位。張宜生在任期間，因珠海發生重大安全事故被處分問責，後轉任政協退居二線。

張宜生曾任珠海副市長。（網絡資源圖）

2021年7月15日，珠海興業快線（南段）一標段工程石景山隧道施工段發生嚴重坍塌透水事故，導致14名作業人員遇難，造成直接經濟損失高達3678萬餘元人民幣。廣東省政府隨後於同年10月批復事故調查報告，認定該事故為一起重大生產安全責任事故。

事發後10月，紀檢監察機關對屬地黨委政府、監管單位及國企人員共27人進行追責問責。當時時任珠海市副市長的張宜生，因對事故負有責任而被給予政務警告處分。在受到處分的同月，張宜生辭去珠海市副市長職務，其後轉任珠海市政協黨組成員、專職常委。