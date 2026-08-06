領導帶頭休假！河南推休假新政 打工仔無法休假按日薪300%補償
河南省委組織部等六部門近日聯合印發《關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知》，從休假權益、報酬支付到錯峰模式等多個環節作出細化規定。通知明確，單位主要負責人為第一責任人，領導幹部要帶頭休假，推動全員應休盡休、休滿休足。
休假模式上，鼓勵職工將帶薪年假與周末、法定小長假等銜接，形成3至7天彈性長假，有條件的單位可試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天+周末+年假」短途度假模式。
無法休假按日薪300%補償 不得變相脅迫放棄休假
據《新京報》等內媒，通知要求，凡連續工作滿12個月的職工，不分編制、合同、勞務派遣或臨時用工，均平等享受帶薪年休假。休假天數按累計工作年限計算：滿1年不滿10年為5天，滿10年不滿20年為10天，滿20年及以上為15天。機關事業單位簡化休假審批流程，推行個人申請、單位備案機制。
通知明確，確因重大項目、應急保障、節假日值守等客觀工作需要無法安排休假的，須徵得職工本人同意，並按職工日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬。
機關事業單位須控制應休未休人員比例，建立專項核準審批流程，嚴禁以未休年休假名義違規發放津補貼。職工年假期間工資應正常發放，不得以績效考核、評優晉升、崗位調整等變相脅迫放棄休假。
「周五半天+周末+年假」拼假模式 錯峰出行緩解集中壓力
通知提出，引導職工將帶薪年假與周末、法定小長假、寒暑假、中小學春秋假等銜接，形成3至7天彈性長假，有效分散集中出行客流。鼓勵有條件的單位優化夏季作息，試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天+周末+年假」短途度假模式。
職工可結合清明、端午、中秋、廟會、農民豐收節、民俗節慶等本地特色時段靈活安排休假，緩解春節、國慶集中出遊壓力。
針對不同行業崗位，通知提出分類錯峰輪休。政務窗口、醫療、應急、商超等連續值守崗位推行AB崗互補和錯峰輪休；生產製造企業結合淡旺季和訂單節奏，在生產平緩期集中安排職工休假；文旅、商超、交通等服務行業利用節後客流淡季集中安排分段休假。
「應休盡休」保障機制 違規剋扣休假權益必追責
通知將單位主要負責人列為第一責任人，要求領導幹部帶頭休假，從制度上破除職工「不敢休」的心理負擔。用人單位須制定年度休假計劃，建立管理台賬並公示。孕期、哺乳期、照料失能或重病老人及未成年子女職工、異地務工人員，在休假時段上優先保障。
針對惡意限制職工休假、剋扣未休年假工資、拒不落實帶薪休假制度的用人單位，監管部門將依法責令補發薪酬、支付賠償金；拒不整改的企業將被記入信用檔案並向社會公開曝光。各級工會依託12351維權熱線常態化接收職工訴求。對拒不安排休假、不支付未休年休假報酬的單位，將快速立案、限期整改。