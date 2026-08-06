領導帶頭休假！河南推休假新政　打工仔無法休假按日薪300%補償

河南省委組織部等六部門近日聯合印發《關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知》，從休假權益、報酬支付到錯峰模式等多個環節作出細化規定。通知明確，單位主要負責人為第一責任人，領導幹部要帶頭休假，推動全員應休盡休、休滿休足。



休假模式上，鼓勵職工將帶薪年假與周末、法定小長假等銜接，形成3至7天彈性長假，有條件的單位可試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天+周末+年假」短途度假模式。



2026年端午假期，河南洛陽龍門石窟景區的遊客。（人民網）

無法休假按日薪300%補償 不得變相脅迫放棄休假

據《新京報》等內媒，通知要求，凡連續工作滿12個月的職工，不分編制、合同、勞務派遣或臨時用工，均平等享受帶薪年休假。休假天數按累計工作年限計算：滿1年不滿10年為5天，滿10年不滿20年為10天，滿20年及以上為15天。機關事業單位簡化休假審批流程，推行個人申請、單位備案機制。

鄭州富士康的工人。（Apple）

通知明確，確因重大項目、應急保障、節假日值守等客觀工作需要無法安排休假的，須徵得職工本人同意，並按職工日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬。

機關事業單位須控制應休未休人員比例，建立專項核準審批流程，嚴禁以未休年休假名義違規發放津補貼。職工年假期間工資應正常發放，不得以績效考核、評優晉升、崗位調整等變相脅迫放棄休假。

「周五半天+周末+年假」拼假模式 錯峰出行緩解集中壓力

通知提出，引導職工將帶薪年假與周末、法定小長假、寒暑假、中小學春秋假等銜接，形成3至7天彈性長假，有效分散集中出行客流。鼓勵有條件的單位優化夏季作息，試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天+周末+年假」短途度假模式。

職工可結合清明、端午、中秋、廟會、農民豐收節、民俗節慶等本地特色時段靈活安排休假，緩解春節、國慶集中出遊壓力。

清明假期間，市民在北京頤和園遊覽。（中新社）

針對不同行業崗位，通知提出分類錯峰輪休。政務窗口、醫療、應急、商超等連續值守崗位推行AB崗互補和錯峰輪休；生產製造企業結合淡旺季和訂單節奏，在生產平緩期集中安排職工休假；文旅、商超、交通等服務行業利用節後客流淡季集中安排分段休假。

2025年5月1日，旅客前往湖北省武漢市漢口站候車大廳。「五一」假期首日，各地交通迎來出行高峰。（新華社）

「應休盡休」保障機制 違規剋扣休假權益必追責

通知將單位主要負責人列為第一責任人，要求領導幹部帶頭休假，從制度上破除職工「不敢休」的心理負擔。用人單位須制定年度休假計劃，建立管理台賬並公示。孕期、哺乳期、照料失能或重病老人及未成年子女職工、異地務工人員，在休假時段上優先保障。

2025年6月11日，工人在位於河南柘城的河南省力量鑽石股份有限公司培育鑽石智能化生產車間作業。（新華社）

針對惡意限制職工休假、剋扣未休年假工資、拒不落實帶薪休假制度的用人單位，監管部門將依法責令補發薪酬、支付賠償金；拒不整改的企業將被記入信用檔案並向社會公開曝光。各級工會依託12351維權熱線常態化接收職工訴求。對拒不安排休假、不支付未休年休假報酬的單位，將快速立案、限期整改。