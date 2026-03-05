兩會｜堅持內需主導　2500億國債支持以舊換新　落實帶薪錯峰休假

2026年全國兩會人大會議3月5日開幕，國務院總理李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，著力建設強大國內市場。堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮中國超大規模市場優勢。



李強表示，深入實施提振消費專項行動。激發居民消費內生動力和促消費政策並舉，推動消費持續增長。制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措。

李強指出，2026年將促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2500億元（人民幣，下同）支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域，提高貼息上限，延長實施期限。實施好一次性信用修覆政策。實施服務消費提質惠民行動，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景，加快培育消費新增長點。活躍線下消費，激發下沈市場消費活力。清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅、賽事、康養等領域消費潛力。支持有條件的地方推廣中小學春秋假，落實職工帶薪錯峰休假制度。加強消費者權益保護。優化入境消費環境，打造「購在中國」品牌。

人大開幕

李強強調，要充分挖掘釋放有效投資潛力。聚焦新質生產力、新型城鎮化、人的全面發展等重點領域，增強市場主導的有效投資增長動力，提高民生類政府投資比重。今年擬安排中央預算內投資7550億元，安排8000億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設，分類提高中央投資補助標準。單列並提高用於項目建設的地方政府專項債券額度，繼續向投資項目準備充分、資金用得好的地方傾斜。

他提到，今年將發行新型政策性金融工具8000億元，帶動更多社會資本參與投資。統籌用好各類政府投資資金，支持工作基礎較好的地方探索編製全口徑政府投資計劃，加強項目資金監管，堅決防止低效無效投資。落實促進民間投資的政策措施，完善民營企業參與重大項目建設長效機制，引導民間投資向高技術、現代服務業等新賽道拓展，有效激發民間投資活力。