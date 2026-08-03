蔡奇北戴河看望暑期休假專家　包括關鍵核心技術領域人才

《央視新聞》消息，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，代表黨中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。



蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。（央視新聞）

蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。（央視新聞）

蔡奇指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央立足中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，深入實施新時代人才強國戰略，加快建設世界重要人才中心和創新高地，一體推進教育科技人才發展，為強國建設、民族復興偉業提供了堅強人才保證。

習近平總書記時刻心系專家人才，率先垂範在全黨全社會倡導愛才敬才的良好風氣，激勵廣大專家人才矢志創新創造、勇擔時代使命。「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。

希望專家人才深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，發揚優良傳統，弘揚科學家精神，踔厲奮發、開拓創新，在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。

蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。（央視新聞）

蔡奇在北戴河看望暑期休假專家。（央視新聞）

黨中央、國務院邀請優秀專家代表到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。今年休假活動主題是「奮進『十五五』」，參加的主要是基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域專家代表。

中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰，國務委員兼國務院秘書長吳政隆參加看望活動。