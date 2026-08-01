尋找黎家盈的太空足跡　打卡珠海太空中心1:1天宮｜趣Share大灣區

今年5月24日，香港首位航天員黎家盈以載荷專家的身份隨神舟二十三號載人飛船升空，她在「天宮」空間站的工作與生活備受關注，更在大灣區掀起一場「航天熱」。

想跟隨黎家盈的太空足跡？珠海太空中心擁有1:1高度還原的「天宮」空間站T型展示艙，呈現了實驗櫃、蔬菜種植區及生活寢室，場館內還集結了嫦娥五號、C919模擬駕駛艙等國之重器，配合VR火星救援與火箭發射控制等沉浸體驗，讓大家近距離觸摸這份航天夢。



1:1還原「天宮」空間站T型展示艙「懸浮」於半空。（林芷瑩攝）

走進珠海太空中心新館的航天主題館，迎面而來的就是被譽為「鎮館之寶」的1:1還原「天宮」空間站T型展示艙。借助場館的超大挑高空間，這座龐然大物「懸浮」於半空，氣勢令人驚歎。展示艙由中國航天科技集團精心打造，按照天和核心艙居中、問天實驗艙和夢天實驗艙分列兩側的「T」字基本構型陳設，艙內配備多台設備，高度複刻中國空間站的真實面貌。

珠海太空中心航天主題館。（林芷瑩攝）

航天服。（林芷瑩攝）

沿著樓梯進入空間站內部，就能親身體驗航天員的工作與生活環境——工作區、生活區、睡眠區、出艙口一應俱全。展示艙內設有蔬菜種植培育區，模擬空間站內的植物生長環境，讓觀眾一窺航天員在太空中的食物保障技術。

珠海航發太空中心運營管理有限公司市場部策劃推廣經理鄭志誠介紹，黎家盈在太空中主要負責操作空間站的科學實驗設備，包括問天實驗艙和夢天實驗艙。「大家可以來珠海太空中心，走進空間站展示艙，看她經常打交道的實驗櫃、操作台，也能在核心艙看到她平時怎麼用餐、睡覺，這些太空生活的日常」。

1:1還原的嫦娥五號。（林芷瑩攝）

珠海太空中心航天主題館。（林芷瑩攝）

除了「天宮」展示艙，珠海太空中心還集結了一大批「國之重器」模型。展館內，將月球土壤帶回地球的嫦娥五號模型尤為醒目。此外，珠海太空中心還有多項沉浸式互動體驗項目，遊客可以化身火箭指揮員，在航天發射指控場景中模擬火箭從臨射準備、點火、升空到入軌的全過程；可以坐上1:1的C919模擬駕駛艙，以機長的身份駕駛國產大飛機衝上雲霄；還能開啟「登月」「採樣」等探月之旅，在「月球」上留下自己的足跡。

在「星際騎行」區域，戴上VR眼鏡，操控「火星車」開展火星救援，旁邊就是「天問一號」火星探測器模型和模擬火星表面的場景。

遊客申先生帶著三年級的孩子專程前來，他表示，珠海太空中心展品多、內容多，可體驗不同的項目，「在這裡好像來到真的太空中一樣。中國的航天事業發展到現在這個程度，真是太了不起了，孩子看完也覺得離飛行員夢想更進了一步」。

珠海太空中心自開館以來已接待上百萬人次訪客和上千個研學團，其中不乏港澳師生的身影。鄭志誠表示，不少香港、澳門的家長會帶小朋友來體驗空間站的實況，「他們也會向講解員了解香港航天員代表如何順利入選國家航天任務，以及具體負責哪些任務等知識，更多的港澳青少年確實對這方面的知識有著濃厚興趣」。

他還透露，講解員會針對不同區域融入最新的新聞資訊，包括中國航天員最新的出艙任務、艙內任務等，其中就包括黎家盈的工作任務以及操作。對於未來規劃，鄭志誠介紹，太空中心將針對不同年齡段的訪客開設更多精彩的課程內容，希望更多的港澳青少年前來，體驗不同的航空、航天科普內容。