長十乙回收細節曝光！如何不靠｢腿｣飛入網？一圖看清與SpaceX對比

7月10日，長征十號乙運載火箭成功實施首飛及一子級回收任務，完成了全球首次運載火箭網繫回收，標誌著中國突破了運載火箭革命性降本增效的關鍵技術，為國家低成本大規模進入太空打下堅實基礎。



同日，多家國際媒體幾乎同時發文指出，這次的成功是中國航天的一次突破性進展，被視為追趕SpaceX的標誌性時刻。外媒關注長征十號乙沒有選擇複製SpaceX的回收方式且未依靠著陸腿直接降落，最終落入海上回收平台布設的巨型網狀裝置中完成捕獲，如何不靠「著陸腿」飛進大網成為關注的一大重點。



《香港01》製圖介紹網繫回收和現行SpaceX回收方案的差異，可看出網繫回收較節能且適應性更強：



（AI製圖）

垂直起降回收是火箭回收的主流模式，中國獨創的大承載高緩衝海上網繫回收技術，屬於其中一種。（新華社）

7月10日，長征十號乙運載火箭成功實施首飛及一子級回收任務，完成了全球首次運載火箭網繫回收。（央視新聞）

獨創海上網繫回收技術 提高回收成功率

據《科技日報》介紹，在火箭回收方面，國際上開展過傘降、水平回收、垂直回收等嘗試，目前，垂直起降回收是火箭回收的主流模式，中國獨創的大承載高緩衝海上網繫回收技術，屬於其中的一種。其形式為：在海上採取高空佈設阻攔索，當火箭降至一定高度時，箭上掛索機構啟動，穩穩掛在4根「井」字形繩索上，完成捕獲回收。

簡單來說，網繫回收是一種新型箭地協同的火箭回收模式，可讓火箭不用靠「腿」站立，而是直接飛進一張大網裏，以此提高回收過程中捕獲、緩衝的成功率。

垂直起降回收是火箭回收的主流模式，中國獨創的大承載高緩衝海上網繫回收技術，屬於其中一種。（新華社）

如何讓火箭安全「落網」？

據中國航天科技集團一院研製團隊相關負責人介紹，火箭一級與二級分離後，將開啟返程之旅。此時，一子級還處於向上飛行的狀態。其首先要滑行調姿，然後發動機再次點火，實施動力減速，這一過程需要在極短時間內完成推進劑管理、貯箱增壓、發動機預冷等一系列複雜準備；接下來是依靠柵格舵產生的氣動阻力，進一步實施氣動減速。

7月10日，長征十號乙運載火箭成功實施首飛及一子級回收任務，完成了全球首次運載火箭網繫回收。（新華社）

負責人介紹，接近海面時，火箭與回收船要實現高度協同。然而，回收平台在風浪中即便配備DP2級動力定位系統，能抵抗漂移，卻無法完全消除晃動，在4級海況下，平台仍會產生2至3度的傾斜；火箭下降時也不是完全直落，有一定的機動滾轉。兩者之間要實時接收平台的晃動與位置數據，主動補償角度偏差，才能精準「落網」。

網繫回收是一種新型箭地協同的火箭回收模式，可讓火箭不用靠「腿」站立，而是直接飛進一張大網裏。（新華社）

網繫回收是一種新型箭地協同的火箭回收模式，可讓火箭不用靠「腿」站立，而是直接飛進一張大網裏。（新華社）

負責人進一步介紹，火箭進入網繫後，需要箭體、繩索與掛索機構密切配合：箭上掛索機構提前展開，當繩索與火箭運動到位，掛索機構與繩索接觸，箭體緩慢下降並被精準捕獲，這一過程時間極短。同時，在觸網、滑動與牽拉過程中，掛索機構需承受複雜載荷。

對於可能受海浪、海風等環境影響出現箭體晃動的情況，回收系統需要給火箭「繫上安全帶」——先輔助穩固繩索，從四周對箭體進行初步固定，隨後自動鎖緊平台移動至箭體下方，完成抱夾鎖緊支撐。至此，火箭被完全穩固。

網繫回收是一種新型箭地協同的火箭回收模式，可讓火箭不用靠「腿」站立，而是直接飛進一張大網裏。（新華社）

從「獵鷹腿」「星艦筷」到「長征網」

此前十年，全球可重複使用火箭只有兩條被驗證的路線，都由SpaceX開創：獵鷹9號的著陸腿垂直回收，以及星艦正在驗證的機械臂捕獲。

《觀察者網》指出，截至目前，「獵鷹9號」已完成600餘次回收著陸，單個助推器最高復飛36次，具有著陸精度高、回收可控、部署靈活等優勢，但著陸腿會增加結構重量，佔用一定運載能力。相比之下，SpaceX「星艦」採用的塔架捕獲（俗稱「筷子夾」）技術，利用發射塔機械臂在空中直接捕獲返回的助推器，無需安裝著陸腿，可進一步提升運載效率，更適用於大型火箭，但對火箭懸停精度和塔架控制系統的要求極高。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

而長征十號乙獨創第三條路：取消著陸腿，改為加裝掛鈎裝置，當火箭準備減速降落時，部署在預定海域的回收船將展開一座「井」字型柔性網繫，由掛鈎與網繫配合完成回收工作。

長征十號乙火箭採網繫回收 外媒讚中國航天突破：加速追趕SpaceX

美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，可重複使用火箭技術是近年來全球商業航天競爭的關鍵領域。通過回收和重複利用火箭部件，可以顯著降低發射成本、提高發射頻率，這也是SpaceX能夠在全球商業發射市場佔據優勢的重要原因。

《紐約時報》則將此次任務放在全球衛星產業競爭的大背景下觀察，稱中國航天項目朝著「與馬斯克旗下SpaceX競爭」的目標邁出了重要一步。