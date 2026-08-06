中使館斥美國以吊銷簽證阻阿根廷與華為合作 促美方停止霸權行徑
撰文：吳真銘
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中國駐阿根廷使館8月6日在官方微信公眾號發文指出，美國駐阿根廷使館以吊銷簽證方式，阻止阿方企業同中國華為公司開展正常合作。中使館敦促美國停止霸權行徑和政治操弄。
使館稱，美國駐阿根廷使館近期蓄意煽炒「中國威脅論」，泛化國家安全概念，以吊銷簽證方式赤裸裸阻止阿方企業同中國華為公司開展正常合作。使館表示，有關做法充分反映出美方的傲慢與偏見，是對他國主權的極大不尊重和對自由市場原則的嚴重破壞，中方堅決反對。
使館還表示，美國一貫標榜民主自由價值觀，卻容不下一家外國民營企業在第三國的正常生存和發展，其虛偽本質暴露無遺。使館敦促美方端正對華認知，停止霸權行徑和政治操弄。
據公開資料顯示，華為公司自2001年起在阿根廷開展業務，持續二十餘年在阿投資，全面參與了阿根廷通訊網絡建設與技術更迭，幫助當地運營商快速部署通訊網絡，覆蓋偏遠地區，改善通訊質量，服務阿根廷超過四千萬的人口，是阿根廷主流運營商的主要合作夥伴。
今年3月，阿根廷科爾多瓦省（哥多華省）能源公司（EPEC）與華為簽署電力數智化轉型戰略合作備忘錄，共同推進電力行業數智化轉型。7月，華為與阿根廷農業合作社協會（AFA）簽署協議，旨在加速阿根廷農業市場的數碼化轉型。
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