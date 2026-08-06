華為余承東口誤　2.5萬新品錯報2499　再提存儲價格瘋漲手機漲價

華為於8月5日下午舉行「尊界時代旗艦MPV及華為全場景新品發佈會」，華為常務董事余承東在介紹售價高達24999元（人民幣，下同）的旗艦MateBook Fold時出現口誤，將起步價說成「2499元」，引發現全場大笑。此外，余承東在會上亦特別提及目前存儲價格瘋漲，部份型號手機單機成本已大漲1500元，預告未來手機可能面臨大規模加價。



余承東介紹華為新品時口誤。（華為直播截圖）

據內媒《快科技》報道，余承東在介紹MateBook Fold非凡大師時，將24999元的起步價誤說成「2499元起」。這一口誤隨即逗笑現場觀眾，更有台下觀眾喊話：「來100台，多了不要。」

隨後，華為終端BG CEO何剛上台救場，及時糾正了該款產品的真實價格，官宣華為MateBook Fold非凡大師官方起售價為24999元起。結合華為官方完整公示資訊，該款筆電全部版本定價如下：

24GB+512GB 標準版（基礎起售價）： 24999元

24GB+1TB 高配版： 26999元

32GB+2TB 頂配版： 29999元



華為新品MateBook售價24999，余承東口誤稱為2499。

該產品已於8月5日18時08分開啟全網預售，並定於8月14日10時08分正式現貨開售。當日晚間，余承東亦在個人賬號發文回應發佈會口誤：「我剛才發佈會上口誤了，全新華為 MateBook Fold 非凡大師的起售價是人民幣24999，不是2499。感謝大家關注！」

余承東介紹華為新品時口誤。（微博截圖）

除了發佈會上的口誤插曲，余承東亦在會上談及目前供應鏈成本壓力。他表示，由於內存高昂漲價，手機之後可能都要大規模漲價，否則原本的價格都在虧損銷售。受存儲價格上漲影響，手機新品漲價已成為趨勢，余承東直言，部份型號手機單機成本上漲了1500元。

「現在內存價格一直漲，這個價格我們很有誠意了，真的很有誠意了。」余承東在會上表示：「大家早點買，內存價格瘋狂，我們要是扛不住了以後也有可能漲價。」

值得一提的是，此前華為於4月20日發布Pura 90系列旗艦手機時，余承東當時也曾直言「這個價格我們很有誠意了」，並建議民眾早點買手機：「現在新手機定價壓力好大，成本上漲很多，後面扛不住了也可能漲價。」