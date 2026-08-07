中國獨角獸榜2026：AI領域估值4.1萬億超新能源　躍居全行業第一

8月7日，經濟學家任澤平其微信公眾號「澤平宏觀」發佈一篇名為《中國獨角獸排名榜2026》的文章。



文章內容指，截至2026年5月，中國獨角獸總規模達11.7萬億元（人民幣，下同），同比增長38.8%；企業總數達310家，上市總市值更較去年增加276%。人工智能領域估值約4.1萬億元（人民幣，下同），超過新能源，成為第一大獨角獸領域。文章還分析，現時中國獨角獸企業快速崛起，人工智能快速發展是主線。



2026年獨角獸分布。（澤平宏觀團隊）

文章指出，人工智能（AI）已超越新能源，成為中國第一大獨角獸領域，估值佔比逾35%,約4.1萬億元。其中，深度求索Deepseek和月之暗面Kimi估值分別上漲7.7倍和5倍,字節跳動轉向AI後估值亦上漲80%。即使剔除字節跳動，AI獨角獸估值仍大幅增長4900億元，同比漲幅189%。

晶片半導體估值同比大增86%。因 2025年A股GPU龍頭上市、自主大模型算法優化、國產GPU方案成熟，迭加AI時代光模塊、存儲產能稀缺，晶片半導體獨角獸合計估值首次來到全行業第三，貢獻估值增長4360億元。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

具身智慧賽道表現也較為突出，機械人獨角獸數量增加20家，估值貢獻5300億元，同比增長247%，以宇樹科技、雲深處為代表的龍頭正衝刺IPO。

而智慧駕駛獨角獸持續發展，兩大領域約5000億估值，禾賽、小馬智行、文遠知行等獨角獸上市後，引望智慧和Momenta等企業估值上調形成補位。

城市格局方面，北京覆蓋大量人工智能、智能駕駛、晶片獨角獸，提前部署商業航天領域，憑藉全產業鏈佈局持續領跑；杭州「七小龍」（ 7家創新科技企業）異軍突起，其中DeepSeek估值突破3,000億元；深圳則在機械人賽道狂飆，2026年多了大量機械人獨角獸；武漢和合肥也成功孵化存儲國產龍頭，長江和長鑫正衝刺IPO。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

至於獨角獸上市數量，目前港股數量多，漲幅大，而A股數量精，龍頭多。過去一年，獨角獸赴港上市數量翻了一倍，總市值漲幅達28.8%（IPO日較近52周均值相比）。A股上市的獨角獸從去年9家增至11家，其中8家IPO市值高於100億美元。

中國獨角獸快速成長呈五大趨勢：

文章還重點分析了現時中國獨角獸快速成長，已形成五大趨勢：一是人工智能快速發展，從大模型迭代、智能體普及到人形機械人落地，AI全面帶動產業升級，因此AI獨角獸的數量和質量大幅上升。

二是晶片國產化加速， 以DeepSeekV4為例，已成功適配華為升騰、寒武紀等八大國產晶片，大模型訓練邁入自主可控新階段。

中國商業航天提速。（新華社）

三是商業航天等前沿領域商業化，如政策支持民營公司佈局太空算力和太空製造等，商業航天領域在未來可能會湧現不少前沿科技獨角獸企業。

四是新能源、金融科技、電商仍是AI經濟和獨角獸成長的重點領域，風光、儲電和電網提供AI能源保障，金融科技與電商則為AI應用打開最大商業化入口。

五是獨角獸上市環境持續變好，受美股上市審核變化影響，港股與A股更適合中國獨角獸上市發行。

文章最後指出，AI並非風口，而是遠超30年前互聯網的科技海嘯，AI背後是算力，算力背後是電力，超級應用爆發與中國力量正崛起。