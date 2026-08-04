阿里發布最新AI模型Qwen3.8-Max　總參數量2.4兆　處全球頂尖水平

8月3日，阿里巴巴發布最新AI大模型Qwen3.8-Max，總參數量2.4萬億，為Qwen家族迄今最強大的模型，將於下週開源。據《IT之家》報道，在3日放榜的第三方模型評測榜單Arena中，阿里Qwen模型僅次於Anthropic的Claude系列，整體性能處於全球大模型頂尖水平。



8月3日，阿里巴巴發布最新AI大模型Qwen3.8-Max。（「千問大模型」微信公眾號）

據「千問大模型」微信公眾號介紹，Qwen3.8-Max建立在Qwen3.5架構基礎上，參數規模擴展至2.4萬億，激活參數950億，支持100萬上下文Tokens，在編程、辦公、科研以及長週期任務等方面實現了全面提升。Qwen3.8-Max不僅能應對更具挑戰性的問題，還能更可靠地端到端完成複雜任務，輸出值得信賴的成果。該模型權重將在下週開源，同時，也將開源Qwen3.8-27B模型。

消息指出，目前，全球開發者都可通過千問AI平台獲得Qwen3.8的API服務：中國內地每百萬Tokens輸入12元（人民幣，下同）、輸出36元，隱式緩存命中1.5元；海外每百萬Tokens輸入2美元、輸出6美元，隱式緩存命中0.25美元，與海外相近智能的前沿模型比，Qwen3.8有更高性價比。

Arena放榜，Qwen3.8-Max在 Text Arena、CodeArena、VisionArena上的成績。（「千問大模型」微信公眾號）

「千問大模型」介紹了Qwen3.8-Max的編程能力。測試要求Qwen3.8-Max從零創建項目，並在十天級長程自動編程中構建一套自進化 harness。結果顯示，截至2026年7月30日，完全由AI自主運行約16天後，倉庫累計留下265次程式碼提交、127個合併請求和151個問題工單，展現出持續演進的自動編程能力。

Arena放榜，Qwen3.8-Max在 Text Arena、CodeArena、VisionArena上的成績。（「千問大模型」微信公眾號）

在專業辦公方面，阿里從數百種高價值職業的高頻工作場景裏壓力測試了Qwen3.8-Max 交付生產級成果的廣度。以企業律師為例，Qwen3.8-Max面對百餘份文檔的語料，單次通讀即標出1284條相關條款，並在一小時內全部審閱完成。以結構工程師為例，Qwen3.8-Max僅憑一份圖紙，在瀏覽器中還原30層寫字樓的抗震結構模型。

針對長程任務，阿里基於淘寶天貓真實脫敏交易數據構建了E-Commerce Bench測試模型，以模擬365天長週期電商經營為基準。Qwen3.8-Max需使用10萬元啟動資金同時運營多家網店，獨立完成選品、供應鏈議價等工作。結果顯示，Qwen3.8-Max最終以高達41.6萬元的總現金勝出，比第二名GLM 5.2高出38%，相較上一代旗艦模型Qwen3.7-Max提升152%。

Qwen3.8-Max在QwenWork、Claude Code、Codex、OpenClaw、Hermes等眾多harness上取得相當的性能表現。（「千問大模型」微信公眾號）

另據《IT之家》報道，在3日公布的第三方模型評測榜單Arena中，阿里Qwen模型僅次於Anthropic旗下Claude系列，整體性能被指位居全球大模型頂尖水平。目前Qwen3.8的API已在千問AI平台上線，並接入阿里同日推出的AI Agent產品「千問辦公」。