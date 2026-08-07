中國五招反制美國對華限制　學者：要讓華府知道分寸

8月5日，中方同時祭出五招，反制美國對華限制性措施。「中方反制措施總體上是克制的」，同日商務部新聞發言人奉勸美方「珍視中美經貿關係來之不易的穩定」，同時警告稱，若美方一意孤行，中方將進一步反制。



外媒注意到中方此次出招的不同之處：克制，但多元化、針鋒相對。中方一系列措施中，包括加強對無人機及相關技術的出口管制、對多家美企實施制裁，以及啟動首個與對外貿易相關的國家安全調查。

復旦大學社會科學高等研究院副教授孟維瞻告訴觀察者網，中方透過「多元且直擊要害」的動作釋出信號，即美方每擴大一個領域，中方都可以在相鄰或對應領域作出反制。他認為，美方收到信號後，即使短期可能不會收斂，但也會更謹慎，更注意代價。

同時，美國鷹派仍不放棄操弄台海問題。近日，美國國會議員竄台，叫囂推動對台軍售。

圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

「特朗普如果將此議題作為一個籌碼，那就是大錯特錯，」海洋軍事專家張軍社向觀察者網表示，對台軍售，實際上就是慫恿台獨分裂勢力，將嚴重破壞中美關係，「肯定會引發中方強烈反應」。

中國出招更成熟、精準、多元化

孟維瞻表示，中方此次反制不是單一報復，而是組合拳，具有針對性和靈活性。此次反制能夠「打疼」部分美國企業和監管鏈條，直擊美方三個痛點：

其一，是無人機和相關零部件。中國在相關領域優勢明顯。中方加強出口管制，會使美方替代成本上升。

其二，是檢測和認證環節。中方反制已經不只針對終端產品，也開始針對美國技術監管體系中的服務節點。這會讓美國企業在中國市場或中美雙向合規鏈條上面臨更高摩擦。

其三，是國家安全調查的鏡像效應。美方長期以「國家安全」為由審查中國設備，中方此次對進口列印複印辦公設備發起安全調查，釋放出明確信號——美國不能單方面把普通商用設備安全化。

據報道，自2020年以來，中國不斷擴大經濟政策工具箱，陸續出台更多法律、監管和貿易措施，旨在更有力回應美國限制措施，並減少雙方在可用政策工具上的不對稱。目前，中方已建立起包括《出口管制法》《不可靠實體清單規定》《反外國制裁法》《對外貿易法》等在內的法律制度框架。

「中國反制工具包正在成熟，特點是從過去較多使用關稅，轉向手段的多元化，」孟維瞻指出，「其優勢不在於一次性重擊，而在於可持續、可擴展、可調整的打擊。」

2025年10月9日，中國商務部宣布收緊有關稀土出口的限制，消息一出震驚西方國家，這突顯北京對這個與全球經濟息息相關產業擁有強大的控制力。有美媒報道，美國曾在稀土行業佔據領導地位，惟一切在中國前國家領導人鄧小平1992年1月南巡期間講過的一句話後慢慢改變。鄧小平當時指：「中東有石油，中國有稀土」。（網絡圖片）

孟維瞻說，美方不會因一次反制立刻停止對華限制，但相關企業、行業協會和部分行政部門會感受到成本。特別是美國無人機、機器人、電力逆變器、數據中心供應鏈，都會面臨更大不確定性。「美方知道相關產業高度依賴中國製造和中國供應鏈，也會知道分寸。」

在社交媒體上，美中貿易全國委員會副會長凱爾．沙利文表達了相同觀點。沙利文指出，中國首次依據《對外貿易法》啟動國家安全調查機制，調查物件是使用外國軟件的進口列印、複印辦公設備。微軟和惠普等美國科技企業都是列印軟件市場的重要參與者。

他表示：「與過去相比，這一整套措施看起來更加精準，也更加協調。這表明中國正在建立一套更加多元化的政策工具，以回應美國經濟安全措施，而不是依賴臨時性的反制。」

被打疼後，美國會謹慎、知道分寸

中方選擇「克制」回應美方對華限制措施，目的是讓美國知道疼。

商務部發言人提到，中美元首釜山會晤以來，美國聯邦傳播委員會罔顧中方強烈反對和中美兩國業界強烈呼聲，持續泛化國家安全概念，一而再、再而三出台涉華限制性措施。

但美方不知收斂，在人工智能（AI）領域蠢蠢欲動，意圖限制中國AI模型並收緊對華晶片管控。

美國智庫歐亞集團分析稱，中方此次出招，似乎旨在提高美國實施對華限制的成本，同時又不至於導致中美在今年秋季元首峰會前結束談判。

孟維瞻指出，中方釋放的核心信號是，美方每擴大一個領域，中方都可以在相鄰或對應領域作出反制。他認為，中方反制不是情緒性的，而是可以制度化推進。美方收到信號後，短期可能不會收斂。但美方也會更謹慎。未來美方不會停止對華限制，但會在執行節奏和企業豁免上更注意代價。

沙利文也強調，中國可以反制的範圍很廣，但應對措施看起來相當克制。他提醒美國：「北京還有更多痛苦得多的選擇，暫時沒有採用。」

對此，孟維瞻告訴觀察者網，中方選擇克制，既要回應美方連續出牌，又不希望把經貿摩擦推向全面升級。其中確有維護中美峰會前穩定氣氛的考慮，但原因不止於峰會。

他說，從更深層看，中方是在保持反制的可控性。此次沒有大規模加稅，沒有動用關鍵礦產或大範圍供應鏈反制，而是選擇無人機、認證檢測、合規測試、特定實體清單等工具，說明中方仍在保留升級空間。

這樣做有四層考慮：一是維護經貿關係穩定和中美大局穩定；二是保持反制措施的針對性和靈活性；三是讓美方看到，中方已經有能力進行對等、精準、分層反制，但仍給談判留下餘地；四是考慮到美國內部不同派別的對華態度不同，以及照顧到部分美國企業的利益。

學者警告：勿打「台灣牌」，否則將大錯特錯

同時，美國鷹派正打「台灣牌」，敦促特朗普推進對台軍售協議。據報道，資深共和黨國會議員邁克爾．麥考爾近日竄訪台灣，並揚言「相信總統很快會向國會提交」一份價值140億美元的對台軍售方案。

《南華早報》認為，對台軍售，將給中美峰會和中美經貿談判蒙上一層陰影。

美國共和黨國會議員邁克爾．麥考爾。（資料照片）

孟維瞻持不同意見。他表示，麥考爾不是特朗普核心圈人物，與特朗普的政治理念明顯不同，和特朗普也沒有較好私交。麥考爾已宣佈不參加2026年連任，預計任期結束後即2027年1月離開國會。

「這樣一個快要離開國會的人此時竄台，完全不代表特朗普政府，也沒有任何信號上的參考意義。」

「特朗普本人存在把台灣問題工具化的傾向，但他不會真正突破底線，」他分析認為，特朗普的核心邏輯仍是交易。他可能利用「暫緩批准」向中方釋放穩定信號，也可能在國內壓力上升時批准部分軍售，以安撫共和黨建制派、國會鷹派，但「誤判形勢的可能性非常小」。

張軍社表示，美國對台軍售問題，是長期以來嚴重阻撓中美關係正常發展的一大障礙。他強調，台灣問題絕非交易籌碼，對台軍售紅線不可觸碰。

「很重要的一點是，對台軍售，實際上就是慫恿台獨分裂勢力，」他說，「台獨」就意味著戰爭，中國必定會採取一切力量來堅決粉碎任何「台獨」勢力的冒險行為。而特朗普已經認識到了這一點。

孟維瞻也指出，中期選舉前，特朗普不會破壞中美關係大局，且若特朗普把「台灣牌」玩得過火，後果會比一般經貿摩擦嚴重得多，因為台灣問題涉及中美關係政治基礎，不是普通談判籌碼。

張軍社提到，美媒認為，特朗普是典型的交易型政治家，其核心邏輯就是「一切皆可談，利益最大化」；在中美關係中，他會傾向於將對台軍售作為籌碼，試圖以此來換取中國在經貿問題上的讓步，以達成「一攬子」交易；特朗普也會試圖借此來滿足國內反華勢力和軍工複合體的訴求。

他提醒稱，美方應該認識到，如果誤判形勢，對台進行大規模軍售，會嚴重破壞中美戰略互信，也會讓「台獨分子」陷入危險誤判，鋌而走險，破壞台海地區的和平穩定。最終，這會嚴重損害美國的經濟利益和全球利益，也肯定會引發中方的強烈反應。

「總而言之，特朗普如果將對台軍售問題作為一個籌碼，那就是大錯特錯，」他最後警告道，「此舉屬於誤判中方底線，會對中美關係造成不可逆的嚴重損害。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

