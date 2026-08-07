美媒：美國國防官員訪華受阻　因北京不滿美對台軍售

據美國《政治報》（Politico）8月6日援引知情人士消息報道，美國國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）希望訪問北京、尤其希望在中國國防大學發表演講，但中方因價值110億美元（約863億港元）的美對台軍售感到不滿，一直對科爾比採取冷淡態度。



知情人士透露，作為知名對華鷹派的科爾比認為，通過訪華展示友好姿態，可以緩和因關稅、出口管制及台海、南海軍事摩擦而加劇的中美緊張關係。

美國前國防部官員薛瑞福（Randall G. Schriver）指，中國官員曾透露，此前特朗普政府批准價值110億美元的對台軍售，推遲了美國官員訪華的計劃。

2026年2月12日，比利時布魯塞爾北約總部，美國國防部副部長科爾比（Elbridge Colby，第一排右三）、北約秘書長呂特（Mark Rutte，第一排中）與北約各國國防部長合影。（Reuters）

報道指，美國對華政策信號混亂，加劇了北京的疑慮。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）時而稱中國領導人習近平為「朋友」，時而又指責中方干預內政。此外，科爾比曾在其著作中鼓吹「對華備戰」，儘管近期措辭有所軟化，但其鷹派背景仍令中方警惕。

有分析指，如果科爾比能成功在中國國防大學發表演講，將鞏固其在特朗普政府的地位，但北京卻不可能僅為聽「說教」而接待他，又指若科爾比無法提供實質利益，其訪華前景不容樂觀。