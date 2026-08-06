中美轟轟烈烈互相制裁　習特會前誰給誰的下馬威？

美國總統特朗普5月訪華之後，美國率先宣佈中國國家主席習近平將於9月24日訪問美國。中美將於今年分別主辦APEC峰會和G20峰會，不少言論認為中美領導人將實現兩次互訪。

尤其是7月30日中美經貿牽頭人剛剛舉行視頻通話，雙方就穩定經貿關係進行了坦誠溝通。 種種訊息加持之下，今年應該是中美關係的大年，也就是中美互相溝通和展示友好的大年。

但現如今，距離習近平訪問美國還有一個多月，中美互相制裁的大戲轟轟烈烈上演了。

中美關係：圖為美國財政部網站12月7日頁面截圖，可見全國人大常委會副委員長蔡達峰被列為美國制裁的對象之一。（美國財政部網站）

7月24日，中國商品被美國貿易代表辦公室以「強迫勞動」為名加徵12.5%的關稅；7月28日，美國聯邦通信委員會（FCC）宣佈，將外國生產的先進移動機器人和併網電力逆變器列入「覆蓋清單」；7月29日，美國財政部外國資產控制辦公室將6家中國內地及香港航運企業及6艘關聯船舶列入特別指定國民清單，指控其參與伊朗「影子船隊」的原油運輸；7月31日，美國國土安全部將40多家中國實體列入所謂「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。

本次擴容後清單總數從144家漲到187家，增幅近30%，是該法案2021年實施以來單次新增數量最多的一次，也是特朗普政府上台後首次大規模擴表。此外，美國還在醖釀着對多晶硅及相關產品設定價格下限並加徵關稅，並擬禁中國數據中心設備。

可以說，七月末開始，美國一反常態對中國展開了全方位的立體打擊。這已經不是貿易摩擦了，而是系統性施壓。

而中國8月5日一連出五拳反擊美國的制裁。

2026年5月30日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在第23屆香格里拉對話會上發表演講時，明顯降低對中國的批評力度。對此，中國前駐美大使崔天凱表示，中美應當冷靜溝通，並提及中國古話「有理不在聲高」。（Reuters&中國駐美使館）

中國商務部和市場監管總局聯手將6家美國實體列入反制清單，原因是這些企業協助，並支持美國以所謂「強迫勞動」為由對中國企業實施的非法制裁；將美國合規性測試公司列入反制清單，原因是該公司協助、支持FCC出台涉華消極措施；加強無人機相關物項對美出口管制，中國是全球最大的無人機生產國，現在中國堵死出口後，美國那些依賴中國無人機的部門企業可能會比中國更慌；暫停委託美認證機構實施工廠跟蹤檢查，以後美國企業要拿到CCC認證進入中國市場，流程更復雜、成本更高，競爭力自然下降；對進口打印複印辦公設備發起國家安全調查，惠普、佳能這些美國打印機巨頭，在中國市場的未來會是什麼樣子充滿未知。

中美外交互動一向講究提前營造良好的氛圍，如今的互相制裁是否會波及中美互動？特朗普政府不顧中國多次交涉對華採取如此密集的制裁措施，到底是為什麼？ 美國挑起本輪制裁摩擦企圖得到什麼？是為了給即將到訪的中國領導人下馬威嗎？

美國此次對華制裁最大的變化，是首次大規模覆蓋民生消費品，中國的洽洽瓜子和思念水餃等常見民生品牌都出現在了制裁名單上，可見美國不只關心高端科技領域，民生全產業鏈也在美國的視野範圍之內。

圖為中美前沿模型智能對比。中國人工智能基礎模型在2025年已與美國前沿模型保持同步。（Artificial Analysis）

美國制裁覆蓋全產業鏈多行業，中國製造業中有優勢的產業幾乎都被波及到了，美國試圖通過製造恐慌來迫使產業鏈上的其他合作方同中國切割，以此來制衡中國相關產業的發展。中美早前在高科技領域互相卡脖子，現在美國出招是要打擊中國工業大國的地基。

2025年11月中美元首在韓國釜山會晤之後，雙方達成了為期一年的「戰術性休戰」。今年11月份休戰即將到期，在這之前中美是否能夠達成共識，需要談判和博弈。美國此番出手不排除是談判過程中的手段。美國意在強調即便特朗普的全球對等關稅被最高法院判為違憲無效，美國總統亦能夠調動更強大的制裁力量針對中國。

今年11月美國將進行中期選舉。而11月之前中美經貿談判和這一美國內政事態重合。7月末恰逢距離中期選舉100天，世界盃之後美國國內最重要的事情就是中期選舉。兩黨開始開足馬力奔赴選舉。對華強硬近年來一直是大選年的特色。

圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

在伊朗衝突中備受指責，在對台軍售等敏感問題上根本不敢招惹中國的特朗普政府，不得不將對華大棒包裝為威力十足的大規模制裁。制裁不需要國會立法，這本質上是特朗普政府為服務中期選舉而進行的低成本強硬秀。美國前白宮高級顧問懷爾德直言，除非美國徹底與中國經濟脱鈎，否則此類行為毫無實質意義，只是政治表演。

中美貿易戰沒有持續發酵反而選擇休戰談判，已經說明美國的對華貿易大棒威力失效了。根據特朗普政府的談判思路，制裁也很有可能是為中美領導人今年的談判和接觸做鋪墊。美國習慣通過製造衝突來為談判爭取更多籌碼。為了最終達成的協議不顯得讓步那麼多，美國也必須製造出一些屆時可以讓步的衝突。前期強硬舉措越多，談判時越有撤回空間。也就說，特朗普在同中國打交道的時候，需要提前搭設讓步台階，否則很容易下不來台。

美國有美國的國情，特朗普有特朗普的政治需要。只是當美國需要製造一些麻煩，需要靠消費中美關係來應對內部矛盾時，中國沒有配合的義務。

從中國的反制措施看，中國實現了從對等反制到精準打擊的升級。當美國運用國內法來長臂管轄制裁中國企業時，中國也祭出了國內法來打擊美國企業。根本沒有將美國的恐嚇放在眼裏。到底是美國規模巨大的制裁威力大，還是中國拳拳到肉的五項措施厲害，習特下次見面之前會見分曉。到底是誰給誰下馬威還未可知。

中國根本沒有將特朗普的政治需要當成是可以理解的，也沒有將中美關係伴隨美國的政治周期波動當成是應該的。中國要扭轉的是美國肆意消費中美關係的舊慣例，什麼時候美國認識到不能隨意消費中美關係，才真的是邁過了一個新的里程碑。