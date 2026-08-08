白海豚進入24小時警戒線局部風力恐超巴威　最快周日登陸浙閩沿海

【打風／天文台／HKO／移動路徑／熱帶低氣壓／強颱風白海豚】今天（8日）早晨5時，今年第13號颱風「白海豚」（強颱風級）的中心位於浙江溫州市東偏南方大約600公里的東海南部海面上，已進入24小時警戒線，預計將以每小時10-15公里的速度向西偏北方向移動，9日晚上至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸，登陸後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。



浙江上海兩地位於颱風危險半圓，影響最為嚴重，明日兩地或被大暴雨覆蓋，浙江台州、寧波部分地區或有特大暴雨，局地24小時降雨量可達500毫米。



「白海豚」進入24小時警戒綫。（江蘇新聞）

中央氣象台8日06時發佈颱風橙色預警，「白海豚」的中心早上5時位於溫州市東偏南方大約600公里的東海南部海面上，中心附近最大風力有14級（45米/秒），中心最低氣壓為950百帕，七級風圈半徑為420-450公里，十級風圈半徑為220-250公里，十二級風圈半徑為100公里。

預計，「白海豚」將以每小時10-15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大或略有增強，將於9日晚上至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸（38-45米/秒，13-14級，颱風級或強颱風級），登陸後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

中央氣象台「白海豚」未來96小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

中央氣象台大風預報。（中央氣象台）

「白海豚」局部風力或超過「巴威」

中央氣象台首席預報員許映龍表示，「白海豚」登陸前強度或再度減弱，是因為「白海豚」環流大，能量消耗巨大，其生成10天內經歷過5次眼牆置換，已進入最後階段，乾空氣不斷捲入導致其結構鬆散，且登陸前，台灣島將截斷部分季風水汽輸送，靠近陸地的地形摩擦作用，也將利於其強度減弱。

據中國天氣網消息，從衛星雲圖看，「白海豚」體型龐大，屬於巨型颱風，環流直徑超1000公里，類似第9號颱風「巴威」，預計 「白海豚」局部風力有可能超過「巴威」，且降雨的強度更強、範圍更廣，局部地方降水較嚴重。由於干空氣的捲入，「白海豚」的眼區變得模糊，目前已「閉眼」。

據中央氣象台大風預報，8日08時至9日08時，黃海南部、長江口、杭州灣、東海大部及釣魚島附近海域、台灣以東洋面、巴士海峽、江蘇沿海、上海沿海、浙江沿海、福建東北部沿海、台灣島北部沿海將有6-8級大風、陣風9-10級，其中東海大部及釣魚島附近海域、浙江沿海將有9-12級大風、陣風11-14級，「白海豚」中心經過的附近海域風力有13-15級，陣風15-17級。

華東地區風雨影響將集中在8日至12日。其中，未來三天，浙江、上海、福建北部、江蘇大部、安徽大部、江西北部、山東南部等地有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，部分地區累計降水量可達200~400毫米，浙江東部局地超過600毫米。

中央氣象台降水預報。（中央氣象台）

中央氣象台降水預報。（中央氣象台）

浙江上海兩地位於颱風危險半圓

浙江上海兩地位於颱風危險半圓，影響最為嚴重，即颱風是逆時針旋轉的，其前進方向的右側為危險半圓，影響最為嚴重。明日兩地或被大暴雨覆蓋，浙江台州、寧波部分地區或有特大暴雨，局地24小時降雨量可達500毫米。

今天8時前後，「白海豚」外圍雲系已經觸及浙江，舟山、寧波等地出現明顯降雨回波，強風雨將逐漸展開。

上海市氣象台消息指，「白海豚」強度強，環流尺度大，七級風圈半徑超過400公里，對上海的影響會長達4天並呈現「風長雨強」的特點，且颱風登陸並深入內陸後，低空風切變較大，容易出現龍捲風。

廣東海事局宣布：對經台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制

因颱風影響，廣東海事局宣布，白海豚將於7日白天穿過琉球群島後移入東海，向華東沿海靠近，將影響台灣海峽及周邊海域，自6日18時起，對經台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制。