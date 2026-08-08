中國援古巴5000套家用太陽能設備　首批物資交付　古巴：感謝中方

近日，古巴深陷能源危機，多次遭遇全國大停電。8月8日，中國駐古巴大使華昕在社交媒體X平台宣布，中國向古巴捐贈新一批5000套家用太陽能設備物資，目前首批物資已運抵古巴。古巴外貿外資部發文稱，古巴副總理兼外貿外資部部長佩雷斯·奧利瓦（Oscar Perez-Oliva Fraga）感謝中方提供的支持。



8月8日，中國駐古巴大使華昕在社交媒體X平台宣布，中國向古巴捐贈新一批5000套家用太陽能設備物資，目前首批物資已運抵古巴。（X@EmbHuaXin）

古巴副總理兼外貿外資部部長佩雷斯·奧利瓦（Oscar Perez-Oliva Fraga）感謝中方提供的支持。（X@MINCEX_CUBA）

中國捐贈5000套3.6 KWh光伏系統

《觀察者網》報道，據古巴外貿外資部介紹，中國新捐贈的物資為5000套3.6 KWh光伏系統，配備14.3 KWh存儲容量。這些設備將惠及偏遠住宅和國家關鍵中心，加強古巴全國電網並推動向清潔能源轉型。

古巴外貿外資部8日在X平台發文稱，古巴副總理兼外貿外資部部長佩雷斯·奧利瓦感謝中方在當前「複雜局勢」能源形勢下提供的支持，並稱這將為古巴169個市鎮帶來更多能源主權。

佩雷斯·奧利瓦：感謝中方支持，援助物資意義非凡

另據中國駐古巴大使館網站消息，當地時間8月7日，駐古巴大使華昕出席中國援古新一批家用太陽能設備首批物資交付儀式，古巴副總理兼外貿外資部部長佩雷斯·奧利瓦、能礦部第一副部長阿巴德（Abad Vigoa）、外貿外資部副部長里瓦斯（Deborah Rivas Saavedra）等出席。

當地時間8月7日，駐古巴大使華昕出席中國援古新一批家用太陽能設備首批物資交付儀式。（X@MINCEX_CUBA）

當地時間8月7日，駐古巴大使華昕出席中國援古新一批家用太陽能設備首批物資交付儀式。（X@MINCEX_CUBA）

華昕表示，新一批5000套家用太陽能設備物資運抵，再次體現了「中國速度」。值此菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）同志百年誕辰之際，這是中國人民贈送給在困難中戰鬥的古巴人民的禮物，以改善古巴電力供應狀況。佩雷斯·奧利瓦衷心感謝中國政府對古巴實實在在的支持，表示在卡斯特羅誕辰百年紀念日前收到這份援助物資意義非凡，將對改善電力短缺發揮重要作用。