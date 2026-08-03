美國制裁洽洽瓜子、思念水餃　中國網民笑：食瓜子會損害美軍牙齒

8月3日，#美國制裁洽洽瓜子思念水餃#話題，登上微博熱搜。



恰恰瓜子。（淘寶）

當地時間7月31日，美國國土安全部宣布將40餘家中國實體增列至所謂涉疆法案實體清單，於8月3日生效。其中所列實體由144家增至187家，為該清單設立以來規模最大的一次擴充，也是特朗普政府任內首次增加企業。

七匹狼男裝。（淘寶）

思念水餃。（淘寶）

據實體名單顯示，其中新增企業涉及中國食品、服裝、醫藥、電子元件、鋁、黃金、鋰和棉花等行業。包括洽洽瓜子、鄭州思念水餃、福建七匹狼、特變電工、山東黃金、天山鋁業、白銀有色、山東魏橋創業集團、湖南艾華集團、伊犁川寧生物、新疆交通建設集團、國投新疆鋰業及國投新疆羅布泊鉀鹽等。

按照美方規則，名單上企業產品原則上禁止入境。此次公告分別向兩個類別加入4家和41家實體，其中新疆新姿源生物製藥、新疆天蘊有機農業同時出現在兩個類別，去重後共新增43家。

8月3日，該消息經在中國互聯網上發酵後，引發網友廣泛群嘲。

網民評論。（觀察者網）

網民評論。（觀察者網）

網民評論。（觀察者網）

網民評論。（觀察者網）

網友調侃道，這些企業被納入限制範圍，是因為「吃瓜子容易損害美軍牙齒」「美國怕人民嗑瓜子上火」。

據了解，美國前總統拜登於2021年12月簽署所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，核心進口限制自2022年6月21日起實施，實體清單也在當年首次公佈。此後拜登政府多次擴大清單，至2025年初達到144家。

2026年3月6日，美國前總統拜登（Joe Biden）發表講話。（Reuters）

針對此次美國將中國企業增列實體清單一事，中國商務部8月1日已做出回應。

商務部發言人表示，美方相關做法毫無事實依據，持續借所謂「人權」和「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

發言人指出，需要特別強調的是，7月30日中美經貿牽頭人舉行視頻通話，雙方就保持經貿關係穩定進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。僅僅時隔一天，美方即出台損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。

發言人表示，中方一貫反對強迫勞動。當前新疆社會和諧穩定，經濟繁榮發展，人民安居樂業，根本不存在任何形式的所謂「強迫勞動」。中方敦促美方立即停止對新疆的攻擊抹黑，停止操弄所謂「強迫勞動」議題，停止無理打壓中國企業。