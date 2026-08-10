長征七號改火箭發射失敗 升空後不足90秒爆炸 官方稱正排查原因
撰文：蕭通
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海南文昌航天發射場周一（8月10日）晚上以長征七號改（又稱長征七號甲、長征七號A）運載火箭執行發射任務，但火箭點火升空後爆炸，發射任務未能成功。據新華社報道，當晚長征七號改運載火箭搭載中星4B衛星發射，升空後飛行異常，發射任務失利，具體原因正在進一步分析排查。
晚上8時02分，火箭點火發射。多段畫面顯示，火箭於升空後不足90秒，於一、二級分離前突在空中爆炸成一團火球。目前，內地視頻網站關於「長七甲」發射失敗的影片，已被下架。
根據內地媒體報道，「長七甲」是中國新一代中型運載火箭的主力構型，是由中國運載火箭技術研究院基於長征七號研制，為新一代中型高軌三級液體無毒無污染捆綁式運載火箭。全箭總長60.1米，地球同步轉移軌道運載能力為7噸，填補了中國5.5噸至7噸運載能力空白。
其預定8月10日晚在文昌發射，是該型火箭於半個月內實施的第2次發射。於剛去的7月29日晚，長征七號甲遙二十九運載火箭，成功發射天鏈三號01星。兩次任務發射間隔僅有約12天，將創下長征七號甲最小發射間隔紀錄，也將創造中國新一代長征運載火箭最短發射間隔紀錄。
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