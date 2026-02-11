中國載人登月任務新突破！長征十號與夢舟飛船首次飛行試驗成功

《央視新聞》報道，今日（2月11日），長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗取得成功，標誌著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。



長征十號低空演示驗證與夢舟飛船最大動壓逃逸飛行試驗成功實施。（新華社）

長征十號與夢舟飛船首次飛行試驗任務成功。（人民日報）

中國載人航天工程辦公室指，在文昌航天發射場，長征十號系列運載火箭一子級托舉着夢舟載人飛船試驗產品點火升空。

實現多個中國「首次」

此次試驗是繼長征十號運載火箭系留點火、夢舟載人飛船零高度逃逸飛行、攬月着陸器着陸起飛綜合驗證等試驗後，組織實施的又一項研製性飛行試驗，標誌着中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。

此外，這次也是長征十號運載火箭首次在初樣狀態下的點火飛行，是中國首次飛船最大動壓逃逸試驗，亦是中國首次載人飛船返回艙和火箭一級箭體海上濺落，同時也是文昌航天發射場新建發射工位首次執行點火飛行試驗任務。

據了解，夢舟載人飛船是中國面向後續載人航天任務完全自主研發的新一代載人天地往返運輸飛行器，飛船自身採用模塊化設計，可搭載最多7名航天員，整船性能達到國際先進水平。

去年6月17日，中國在酒泉衛星發射中心成功組織實施夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗，標誌着載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破。這是繼1998年開展神舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗後，時隔27年再度組織實施此項試驗。