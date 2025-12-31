長征七號升空「太空水母」罕見伴隨　攝影師：一年都難遇一次

周三（31日）6時40分，中國在文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭，成功將實踐二十九號衛星A星、B星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。有火箭攝影師拍下了火箭發射後劃過天際變身「太空水母」一幕，引起注目。



據中國航天火箭院消息，隨著長征七號A運載火箭順利將實踐二十九號衛星A星、B星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功，長征系列火箭2025年收官。2025年火箭院共完成44次發射任務，全戰全勝「滿堂紅」，發射次數再創新高。

火箭攝影師JAMY_GoNg在海南文昌拍下火箭在二級發動機開機後，出現非常明顯的拖尾的一幕，劃過天際後，尾流羽化擴散，猶如變身「太空水母」，非常壯觀。

JAMY_GoNg興奮地向內媒《極目新聞》表示：「2025年最後一天，長征七號甲再現『太空水母』，火箭發射收官！火箭升空三分鐘後，『太空水母』如期出現在東方天空，如同大海中疾馳的快舟，『我們的征途是星辰大海』照進現實！」

「太空水母」實際上是暮光效應的顯現。（極目新聞）

報道指，所謂「太空水母」實際上是暮光效應的顯現。暮光效應即是導彈或火箭發射時，尾氣顆粒物在高空大氣中凝結擴散，因陽光散射形成壯觀光學現象的科學術語。其本質是航天器尾跡在特定光照條件下的可視化效應，常見於日出前或日落後發射的航天活動，可呈現藍色、橙色等多彩形態，覆蓋範圍可達數百公里。

JAMY_GoNg曾表示，上述現象並不常見，可能一年都遇不到一次，時間、天氣要求很高，必須把控在日落後或者日出前。