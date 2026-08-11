疑受長征七號改發射失利影響　蓝箭航天朱雀三號遙二火箭發射推遲

原定於8月11日早上在酒泉衛星發射中心執行的藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭發射任務，據報已推遲。此前通告顯示，酒泉衛星發射中心相關空域的臨時管制時段原為當日早上7時40分至8時27分。



原定於8月11日早上在酒泉衛星發射中心執行的藍箭航天朱雀三號遙二運載火箭發射任務，據報已推遲。（藍箭航天官網）

長征七號改失利在先 朱雀三號發射突推遲

據此前報道，8月10日晚上8時02分，中國在海南文昌航天發射場使用長征七號改運載火箭發射中星4B衛星。火箭點火升空約85秒後，在一級飛行階段出現異常並爆炸解體，衛星未能進入預定軌道。新華社當晚證實發射任務失利的消息，具體原因正在進一步分析排查。

據了解，長征七號甲運載火箭於2020年3月首飛，但首飛任務也因爆炸而告終。此後，該運載火箭通過一系列成功的飛行證明可靠性，最近一次是在7月29日晚將天鏈三號01衛星送入地球預定軌道。

長征七號改運載火箭。（中國航天科技集團有限公司）

據《第一財經》，原定於8月11日早上約7時45分發射的民營火箭朱雀三號遙二，在長征七號改失利後傳出推遲消息。目前，藍箭航天尚未公佈新的發射時間。

公開資料顯示，藍箭航天（LandSpace）成立於2015年，是中國領先的民營商業航天企業，總部位於北京。它是中國首家取得全部行業准入資質、並成功實現自研液氧甲烷發動機入軌運載火箭的民營公司，致力於研發可重複使用的大型中高軌運載火箭。

朱雀二號運載火箭為液氧甲烷火箭，是藍箭航天自主研製的一款新型雙低溫液體燃料運載火箭。（藍箭航天官網）

據《每日經濟新聞》，朱雀三號遙二是藍箭航天第二次軌道級飛行試驗任務。本次任務的核心目標是進行一子級垂直軟着陸回收試驗。

根據航行通告，一子級原計劃在距離發射場約390公里的甘肅民勤陸地回收場實施垂直着陸。若試驗成功，將誕生中國民營商業航天首款實現軌道級一子級陸地回收的液體運載火箭。目前新發射日期有待官方公布。