哥倫比亞7.4級地震　當地華人：大地如波浪湧動，有人裹浴巾逃出

哥倫比亞西部於當地時間8月10日發生7.4級強烈地震，至今已造成至少132人死亡、570人受傷。中國駐哥倫比亞大使館表示，暫未接獲中國公民傷亡報告。然而，這場突如其來的災難令身處當地的中國遊客及華人深感恐慌，有人事發時正在買早餐，幸店主及時將她拖拽至室外街道避險，「大地好像波浪般起伏湧動」；還有人剛睡醒在床上玩手機，感受到搖晃後迅速從6樓跑下逃命。



2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，佩雷拉（Pereira）有建築物倒塌，民眾從廢墟中搜救生還者。（Reuters）

2026年8月10日，哥倫比亞發生7.4級地震，西南部城市卡利（Cali）有建築物倒塌，民眾從廢墟中搜救生還者。（Reuters）

綜合《鳳凰衛視》、《極目新聞》、《羊城晚報》報道，地震發生時，在哥倫比亞薩倫托的當地華人李靜正在路邊買早餐店消費，幸虧早餐店老闆及時將她拉拽至室外街道避險。李靜形容，當時腳下地面如波浪般劇烈起伏涌動，震感非常強烈，同時街上的車輛隨地面晃動不斷上下顛簸，多處民居的瓦片不斷脫落墜地。由於地震毫無徵兆，不少居民剛從睡夢中驚醒，來不及穿衣服，僅裹着浴巾便慌忙衝出街頭。現場驚慌落淚、奔走避險的人群隨處可見，場面極度混亂。

倫比亞里薩拉爾達省首府佩雷拉市的震後景象（圖源：新華社）

而在哥倫比亞佩雷拉工作多年的華人謝先生住在6樓公寓，地震時他剛醒來躺在床上玩手機，突然房子開始晃動，他感覺情況不對，「手機一拔，衣服拿在手裏就往外跑，當時爭分奪秒的」，謝先生表示，其公寓牆體已出現裂紋，附近亦有房屋嚴重損毀，他至今不敢返回樓上居住，最後老闆幫他找了受損較輕的區域暫住。還有華人指出，地震導致當地一度斷電，手機信號全無，與外界失去聯絡。

另一位身處布加市的華人小陳則回憶，地震發生時她感受到周圍發出如火車通過般的轟鳴聲，窗戶發出巨響。之後她迅速推醒熟睡的朋友沖向空曠處，衝出室外後仍能清晰感受到地面晃動。目前小陳入住的酒店3樓牆體出現裂痕，幸好未有垮塌，水電及網絡隨後也恢復正常，酒店內的華人均平安無事，但大家擔心有餘震都保持警惕。

地震發生時，一名正在麥德林機場辦理退稅的中國遊客也親歷驚魂一刻。他表示，地震發生瞬間，建築劇烈晃動，大廳內的廣告牌也大幅擺動，自己甚至無法站穩，震感十分明顯。隨後機場響起警報，現場旅客在機場職員引導下避險。

他透露，機場恢復正常秩序後，在準備登機準備飛往首都波哥大時，機組又突然廣播要求旅客下機，當時停機坪上至少有5至6架飛機的旅客，最後經折騰近一小時後才重新登機。