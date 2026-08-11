有片｜柬埔寨太子集團園區15人暴打逃跑中國人　致1死3傷各判13年

柬埔寨干拉省柬越邊境附近的太子集團「金運園區」，2025年底發生嚴重致命暴力事件。園區內15名主管及保安圍毆4名中國籍男子，釀成1死3重傷慘劇。8月6日，干拉省初級法院公佈判決，涉案15名被告（包括1名中國籍男子及14名柬埔寨籍男子）全部被裁定罪成，各判處監禁13年。



據閉路電視片段顯示，當時多名園區主管和保安使用棍棒和管狀物毆打逃跑者的手腳、身體和頭部，同時有人在周圍包圍，阻止受害者逃離，畫面令人窒息。



柬埔寨太子集團園區15人暴打逃跑中國人。（柬中時報）

逃跑者隨後被拖回園區。（柬中時報）

據《柬中時報》報道，事發於2025年12月29日，在干拉省柬越邊境附近的太子集團「金運園區」，4名中國籍男子試圖翻越封閉園區鐵門脫身，但隨即遭到15名園區主管和保安人員共同圍毆，事件最終導致1人死亡、3人重傷。

閉路電視片段顯示，當時逃跑者翻越封閉園區後已腿腳不便，很難行走，但園區主管和保安人員依舊持棍棒及管狀物瘋狂毆打逃跑者的手腳、身體及頭部，期間還有人在旁包圍堵截以防受害人逃跑。隨後，逃跑者被控制後拖回園區。

8月6日干拉省初級法院公佈案件判決。負責案件的檢察官證實，被告包括1名中國籍男子LE HENENG及14名柬埔寨籍男子，案件中的1名死者和3名重傷者均為中國人。7月31日，法庭審查閉路電視片段等關鍵證據後，裁定15人「多人實施的加重故意暴力罪」及「造成受害者死亡的加重故意暴力罪」罪名成立，各判監13年。

據悉，涉事的太子集團控股在柬埔寨擁有太子地產集團、太子銀行及柬埔寨航空等80多家子公司。然而，該集團近年屢涉犯罪，在柬埔寨有關部門的支持配合下，中國公安部今年陸續將集團頭目陳志、核心骨幹李雄及劉忍等人押解回國。