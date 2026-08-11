黑白無常「索命」變救人？　天津消防AI短劇教家居防火大獲好評

黑白無常親自「索命」提醒安全？近期，天津消防推出AI漫劇《別接我，我改！》，透過「黑白無常上門接單索命」的荒誕劇情，將油鑊起火、電瓶車違規入戶充電、濕手摸插頭插座等日常生活高危行為，以幽默、生動、貼地的警示，讓網民在歡笑中主動觀看並牢記消防常識。



天津消防推出AI漫劇《別接我，我改！》。（影片截圖）

短劇以「黑白無常」范無救與謝必安前往陽間執行任務為主線，將用水潑油鑊滅火、睡覺時將手機放在枕頭下充電、微波爐放金屬餐具、濕手碰插座、室內充為電動單車的電池、卧床吸煙等六大極易引發火災的居家隱患融入劇情中。

天津消防推出AI漫劇《別接我，我改！》。（影片截圖）

天津消防推出AI漫劇《別接我，我改！》。（影片截圖）

面對正處於致命火災邊緣的市民，「黑白無常」並未將他們「接」往地府，反而主動出手化解險情，耐心地向事主解釋正確的消防觀念並給予改過機會，結果回到地府被閻羅王嚴厲斥責「只准接、不准勸」。

「黑白無常」被閻羅王嚴厲斥責「只准接、不准勸」。（影片截圖）

「黑白無常」被閻羅王嚴厲斥責「只准接、不准勸」。（影片截圖）

許多網民觀看後紛紛留言表示「印象極其深刻」、「這才是大家願意看的科普」，不少人認為短劇摒棄了過去長篇大論與刻板警告式的宣導方式，以生動活潑的影音將安全意識深植人心，「這個ai好看，又有教育意義」、「內容很好啊，ai正向使用」、「寓教於樂，印象深刻」。