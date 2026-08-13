第二屆世界人形機械人運動會即將開鑼　全球16國共666支隊伍參賽

據《央視新聞》報道，第二屆世界人形機械人運動會將於8月22日在國家速滑館「冰絲帶」開幕，本屆運動會由北京市人民政府、中央廣播電視總台等聯合主辦，共吸引了六大洲16個國家的666支隊伍、2056台機械人同台競技，隊伍總量同比增長138%，機械人數量翻了兩番。



第二屆世界人形機械人運動會將於8月22日開幕，共吸引了六大洲16個國家的666支隊伍、2056台機械人同台競技。（央視新聞）

報道指，國際方面，美國、德國、日本等機械人賽隊積極參與，巴西還集結了五支機械人足球世界盃冠軍隊伍，組建起一支國家聯隊參賽。

國內隊伍覆蓋30個省、自治區、直轄市和特別行政區，實現「遍地開花」。157家企業、200所院校和科研機構的641支隊伍、1975台機械人齊聚賽場，第一梯隊企業基本全部到場。其中，27所985高校踴躍參賽。賽項總數從首屆26個拓展至51個。

在技術能力方面，今年新增了跳遠、舉重、拔河、乒乓球等高強度對抗項目。（央視新聞）

報道介紹，在技術能力方面，今年新增的跳遠、舉重、拔河、乒乓球等高強度對抗項目，都是對機械人大腦、小腦以及本體結構、核心零部件的極限考驗。賽場上每多跳遠1厘米、每多舉起1公斤，都是工程師們對關節電機、減速器不斷優化設計、精密加工、測試驗證的結果。

在技術能力方面，今年新增了跳遠、舉重、拔河、乒乓球等高強度對抗項目。（央視新聞）

在場景應用方面，本屆新增14個場景賽項覆蓋家庭、酒店、物流等九大領域，還推出了兩大「硬核」挑戰：一是首發靈巧手專項賽，設置電動工具裝配、鑷子夾豆等8個高精度科目，考驗機械人微距視覺、規劃邏輯、力控精度及操作能力。二是創新設置「綜合五項」賽，將短跑競速與場景任務深度融合，機械人要在百米賽道上邊跑邊完成靈巧操作、平穩傳遞、重物搬運等多重任務，綜合檢驗對物理世界的理解能力與全身協同水平。

在技術能力方面，今年新增了跳遠、舉重、拔河、乒乓球等高強度對抗項目。（央視新聞）