佛山73歲奶奶上太空！國產載人飛船首批乘客　飛越百公里體驗失重

73歲奶奶將於2年後上太空！據內媒報道，8月8日，一張編號「022」的亞軌道太空旅遊船票於佛山市順德區大良街道華桂園完成簽署。持票人正是73歲的順德企業家、中國家電行業技術專家黃小池。她預計將於兩年後搭乘「穿越者壹號」（CYZ1）載人飛船，飛越海拔100公里的卡門線，成為國產商業載人飛船的首批乘客之一。



73歲黃小池成為太空遊客，將於2年後進行太空旅行。

據《南方》報道，今年73歲的黃小池出生於順德一個普通家庭，高中畢業後進廠從基層做起。1983年，她加盟科龍公司前身順德容奇鎮的一家小型家電廠。在沒有高等學歷背景的情況下，她依靠自學完成立體幾何、機械製圖、普通物理、有機化學及工科英語等課程，逐步從計量檢驗崗位晉升至技術副總裁。

20世紀80年代末，全球冰箱業面臨淘汰氟利昂的環保要求。黃小池主動請鷹組建攻關小組，帶隊赴海外考察、親手繪製圖紙搭建台架，從零開始研發「無氟替代」。經歷八年攻堅，她帶領團隊使科龍成為國內首家全面實現氟利昂替代的家電企業，並成功爭取到聯合國工業發展組織548萬美元贈款，完成80多個產品型號的升級換代。

今年73歲的黃小池是順德女企業家，她將於2年後實現太空旅遊夢想。

跨界地理資訊產業 奠定百度地圖核心數據底座

黃小池於1996年和2000年兩度獲得國家科技進步獎二等獎，創下同一團隊、同一領域十年內兩度獲獎的紀錄；她亦於1998年獲評國務院政府特殊津貼專家，2000年獲評全國勞動模範。

2002年前後，在國內汽車導航產業萌芽、電子地圖數據被外企壟斷之際，黃小池再度跨界創業，成立瑞圖萬方公司投身導航電子地圖自主研發。她帶領團隊跑遍全國路網，建立起覆蓋全國的高精度導航數據庫，其創立的「道道通」品牌，後來成為百度地圖的核心數據基底之一。

今年73歲的黃小池是順德女企業家，她將於2年後實現太空旅遊夢想。

報名太空遊 飛船將跨越100公里卡門線

作為一路扎實打拼，追趕科技進步的企業家，雖然已73歲高齡，但黃小池在看到「穿越者」首批太空遊客招募的消息後便立即報名。在簽約儀式上，她表示：「航天以前是國家的事，現在商業載人航天正慢慢走向普通人，這是時代給我的機會。我趕上了，為什麼不去？」

據悉，本次提供亞軌道太空旅遊服務的北京穿越者載人航天科技有限公司，是一家專注可重複使用載人飛船研製與太空旅遊營運的商業企業。

今年1月，公司曾在成都舉行「太空旅遊全球發佈會」，正式宣佈其自主研發的可重複使用載人飛船關鍵技術驗證取得突破，並啟動太空旅遊船票預訂。當時已收到首批20餘位太空遊客訂單，目標於2028年前後實現中國乃至亞洲首次商業載人太空飛行，開啟大眾太空旅遊時代。

穿越者公佈首批簽約太空遊客名單，涵蓋科技、商業、藝術、娛樂等多領域代表。（網易科技）

黃景瑜做特種兵。（劇照）

預售船票價格為300萬元人民幣/張，預付10%（即30萬元）即可鎖定飛行名額與次序。首批簽約太空遊客名單，包括中國工程院院士李立浧、智元機器人CMO邱恒（001號太空遊客）、探路者品牌創始人王靜、啟賦資本董事長傅哲寬、演員黃景瑜（009號太空遊客）、廣州正佳集團CEO謝萌、藝術家岳路平，以及一台「矽基生物」眾擎機器人PM01。

「穿越者壹號」亞軌道太空飛行全程約20分鐘，乘客將跨越海拔100公里的卡門線（國際公認的太空與大氣層邊界），體驗數分鐘失重後安全返回。技術方面，該公司於今年1月完成了着陸緩衝試驗驗證，將着陸衝擊過載控制在5g以內。

黃小池將成為太空遊客，在2年後實現上太空的夢想。

順德傳統企業家的成功來自於「敢飲頭啖湯」、勇於突破的精神。

從20世紀50、60年代被譽為「北京時間之母」的天文學家葉叔華，到2026年5月出征太空的順德籍女性載荷專家黎家盈，再到如今73歲簽約太空遊的黃小池，當地女性一直在科技前沿佔有一席之地。談及即將到來的太空之旅，黃小池表示，希望「在零重力的宇宙中，鑄就生命的鬆弛感；讓深邃的太空探索，充實人生後十公里」。