商業火箭企業落戶南沙：2025年實現太空旅遊　未來冀香港人才加入

隨著大灣區的發展，「灘塗起新城」的廣州南沙在2022年迎來國內首家商業航天火箭企業——中科宇航，填補了廣州市在運載火箭行業上的空白。

11月6日，這家研製中大型運載火箭的商業航天火箭企業透露，正在研製中型液體運載火箭，另外將在2025年實現太空旅遊。落戶南沙，中科宇航正在大灣區內招募培養航天科技人才，同時探討未來香港人才的加入。



中科宇航作為內地首家混合所有制商業航天火箭企業，也是內地首家研制中大型運載火箭的商業航天企業，除具備承擔低軌衛星星座建設和空間站貨物運輸的能力外，還覆蓋了系列化運載火箭研發、定制化宇航發射、亞軌道太空旅遊等業務範圍。

刷新中國一箭多星紀錄 2025年實現太空旅遊

中科宇航研製的「力節一號運載火箭」已連續2次成功發射，共將32顆衛星順利送入預定軌道，尤其是力箭一號遙二運載火節「一箭26星」的成功發射，一度刷新了中國一箭多星的最高紀錄，進一步推動了中國商業運載火箭航班化發射新篇章。

據中科宇航（廣州）製造部部長項澤斌透露，當前正在研製中型液體運載火箭，2024年或2025年會實現「力節二號」的首飛。值得關注的是，太空旅遊亦預計在2025年實現。

招募培養大灣區人才 吸引香港人才加入

項澤斌介紹，目前團隊的科研人員大多來自中科院，皆有10年以上相關行業經驗，來到南沙後，逐漸開始在大灣區內的高校展開招聘宣講，吸納新的人才、逐步培養，「通過2到3發的生產任務來培養他們的能力。」同時，創新部門已與中山大學、香港科技大學等高校接觸，未來將進一步鞏固轉化合作成果。

延伸閱讀：國家首在港選拔太空人 學者指科研人才具優勢有信心覓得合適者

項澤斌坦言，雖然目前招聘宣講會還未進入香港，不過未來將根據公司的政策戰略，在走出去宣傳公司的同時，也多吸引一些香港人才。對於香港人才需要如何加入，有哪些優勢學科，項澤斌為有航天夢的香港青年指明方向，「比如說航空器設計，空氣動力學，包括一些軟件設計，因為運載火箭是一個系統工程，包括我們的研發部門也有結構設計部、航電設計部，還有飛控設計部等，涉及到專業比較多。」