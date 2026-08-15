日本二戰投降81周年｜《解放軍報》：否認歷史罪責，必遭徹底清算

今日（15日）是日本二戰戰敗投降81周年。內地軍媒《解放軍報》發表題為「否認歷史罪責，必遭徹底清算」的評論文章批評，而今，日本右翼政客不斷篡改歷史定論、企圖突破戰後秩序，「新型軍國主義」更是成勢為患，已嚴重威脅亞太地區和世界的和平穩定。



圖為2026年8月15日，日本防相小泉進次郎到東京靖國神社參拜。（Reuters）

圖為2026年8月15日，日本二戰投降81週年紀念日，東京靖國神社有右翼組織人士到場參拜。（Reuters）

圖為2025年8月15日，日本民眾到東京靖國神社參拜。（Reuters）

文章稱，對於自身犯下的滔天罪行，日本始終沒有悔改之意。日本右翼勢力在歷史認知上頻開倒車，處心積慮洗白侵略罪行。他們肆意篡改歷史教材，刻意渲染廣島、長崎核爆受害者敘事，否認東京審判正當性，頻繁參拜靖國神社，甚至利用AI炮製虛假史料……這些行徑不僅深深刺痛了被侵略國民眾的情感，更是對戰後國際秩序和東京審判正義成果的公然挑釁和嚴重破壞。

文章稱，與否認罪責一體謀劃推動的，是日本在擴軍備武道路上的狂飆突進。近年來，日本大幅提升防衛預算，解禁集體自衛權，放寬殺傷性武器出口限制，推動恢復舊時軍銜體系，右翼政客甚至拋出「自主擁核」論調。本月初日本公佈的新版《防衛白皮書》強調，要從根本上強化「防衛力量」，推行「新型作戰方式」，種種規劃早已超出自衛所需。日本突破戰後和平體制約束的危險圖謀昭然若揭。

文章又稱，必須警惕的是，日本如今欲借同盟體系打破戰後用兵禁忌，用心極為險惡。日本今年派遣自衛隊赴菲律賓參加美菲「肩並肩」聯合軍演，是二戰後首次大規模派遣作戰部隊加入實戰聯演，並首次在境外發射進攻型導彈。

文章最後稱，日本只有正視侵略歷史，真誠反省悔過，才能以實際行動取信鄰國。日本若重走軍國主義邪路，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終，遭到徹底的正義審判和歷史清算。