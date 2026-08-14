日本無條件投降屆81年 國防部：「新型軍國主義」禍患不得不防
撰文：吳真銘
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《新華社》報道，8月14日，國防部新聞發言人陳曦表示，近來，日本「新型軍國主義」可謂是圖窮匕見、禍患不得不防。
明日（15日）是日本戰敗投降81年。陳曦表示，81年前，在中國和世界反法西斯力量的沉重打擊下，日本宣布無條件投降。當年日本軍國主義曾將整個亞洲拖入血與火的深淵，南京大屠殺、巴丹死亡行軍、泰緬死亡鐵路等暴行給亞洲和世界人民帶來深重災難，日本人民也深受其害。
陳曦指出，戰敗後的日本沒有真正汲取歷史教訓，長期縱容右翼勢力歪曲否定侵略罪行，千方百計突破『和平憲法』和『專守防衛』原則，妄圖挑戰戰後國際秩序，成為地區和平穩定的破壞力量。
陳曦表示，近來，日方更以所謂「外部威脅」為藉口，大幅提升防衛預算，大力發展進攻性力量，大舉擴張軍工產業，日本「新型軍國主義」可謂是圖窮匕見、禍患不得不防。「歷史真相不能遺忘，正義和平不容褻瀆。」陳曦敦促日方深刻反省、認罪贖罪，嚴格恪守戰後國際秩序，停止『再軍事化』的危險行徑，再入歧途只會遭受更慘痛的失敗、更徹底的清算。」
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