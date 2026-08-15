習近平：推動災害治理向事前預防轉型　提升大災巨災應對處置能力

新華社報道，中共黨刊《求是》雜誌8月16日出版的第16期將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《提高防災減災救災能力》。



7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫壩體出現缺口，這是記者拍攝的水庫下遊被淹區域場景（無人機照片）。（新華社）

甘棠鎮被洪水淹浸。（紅星新聞）

文章指出，當前，中國防災減災救災工作面臨不少新情況新問題。要站在統籌高質量發展和高水平安全的戰略高度，充分認識做好防災減災救災工作的極端重要性，切實維護人民群眾生命財產安全和社會穩定，確保中國式現代化行穩致遠。

推動災害治理向事前預防轉型

文章指出，要推動災害治理向事前預防轉型。堅持源頭管控，將安全韌性要求貫穿國土空間規劃及各類建設規劃之中，有效規避自然災害風險。加強隱患排查，系統梳理、精準識別各類災害風險。強化工程治理，合理提高重要城市和災害多發地區關鍵基礎設施設防標準，加緊補齊北方地區防洪排澇抗災基礎設施短板。加強對高風險地段的重點防控，有效壓降存量風險、遏制新增風險。

提升大災巨災應對處置能力

文章指出，要提升大災巨災應對處置能力。樹牢底線思維、極限思維，深入研判大災巨災風險，不斷完善應急預案，把困難和挑戰估計得更充分一些，把工作舉措考慮得更周全一些。健全監測預警體系，提高預警的及時性、精準性、通達性。

文章指出，要強化科技支撐和法治保障。科技方面，要充分發揮新型舉國體制優勢，推動應急領域科技創新和產業創新，加強應急學科建設和人才培養，深入開展自然災害基礎研究，推進關鍵技術攻關，深化國際防災減災救災科技交流合作。法治方面，要健全應急領域法治體系，把完善立法和嚴格執法結合起來，進一步提升防災減災救災法治化水平。

夯實防災減災救災基層基礎

文章又指出，要夯實防災減災救災基層基礎。基層是抵御自然災害的第一線，抓基層、強基礎的工作始終不能放鬆。要完善基層應急救援力量體系，強化應急場所建設和物資裝備保障。鼓勵和支持社會應急力量建設，完善群測群防群治體系。加大防災減災救災科普宣傳力度，提高全民防災避險意識和能力。

文章指出，要認真抓好責任落實。防災減災救災涉及多個部門、多個災種、多個環節，必須明晰職責分工，扣緊責任鏈條，攥指成拳形成合力。各地區各有關部門要守土盡責，堅持統分結合、防救銜接、上下聯動，推動形成齊抓共管、協同配合的工作格局。