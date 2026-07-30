習近平主持黨外人士座談會 強調下半年重點挖掘內需潛力改善民生
撰文：許祺安
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據新華社報道，7月24日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，聽取當前經濟形勢和下半年經濟工作意見。中共總書記習近平主持會議並發表講話，他指出，做好下半年經濟工作要堅持穩中求進，實施更加積極的財政政策與適度輕鬆的貨幣政策，加大逆周期調節，擴大內需、改善民生，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現「十五五」良好開局。
新華社消息指，24日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。
習近平主持座談會並發表講話，他先指出，今年上半年，各地區各部門有效應對內外風險挑戰，中國經濟頂壓前行但也展現出強大韌性和活力。強調當前經濟面臨困難挑戰，要堅定信心、攻堅克難，推動高質量發展。
習近平還表示，下半年要增強宏觀政策效能，重點做好挖掘內需潛力、推動科技創新和產業創新深度融合、全面深化改革、擴大高水平對外開放、有力有效保障和改善民生、持續化解重點領域風險等工作。
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