傳銷頭目出獄化身「國學大師」開辦書院　涉暴力體罰學員被刑拘

據《南方都市報》此前報道，內地一名傳銷頭目賴某明（化名如平）出獄後化身國學大師，開辦了一家培訓機構「如是書院」，多名學生指控該機構涉及暴力體罰行為。



8月16日，當地發佈通報稱，經調查取證，「如是書院」是無資質違法經營，目前已被依法關停。且該書院存在毆打、體罰、限制人身自由等行為，賴某明、程某、謝某宇等3人涉嫌虐待被看護人罪於8月7日被新昌縣公安機關依法刑事拘留。調查過程中，公安機關還發現了其他違法犯罪線索，相關案件正在進一步偵辦中。



小林提前錄下求救影片後離家出走。（截取自微博＠南方都市報）

據此前報道，「如是書院」的創辦人如平，曾是被央視節目曝光的傳銷頭目，出獄後，搖身一變成為「傳統國學大師」「家庭教育導師」。如平在浙江新昌的如是書院以及全國多個城市的分院巡迴授課，宣講所謂傳統國學、家庭教育、禪修養生之道。如是書院內還開設有學堂，對厭學、抑鬱、沉迷網遊等「問題青少年」進行封閉式矯治。

如平在授課。（截取自搜狐）

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「如是書院」會暴力管教孩子是公開的秘密。多位書院學員表示自己曾被如平掌摑、毆打的經歷。離譜的是，深受影響的家長們像信徒一般稱「如平兩手掌就把孩子打醒了」「只有捱打，才能教育好孩子」。如平甚至將自己的打人行為美化為：「你碰見了一個世間少見的傳統『好老師』」「父母把孩子交給我，我揍你都是為你好」。

此前詳細報道：傳銷頭目出獄化身「國學大師」開辦書院 收$12萬涉暴力體罰學員

涉暴力體罰學員被刑拘

8月16日，浙江新昌發佈「如是書院」相關問題情況通報稱，賴某明（化名如平），1968年3月出生，2002年因犯非法經營罪被廣西北海市海城區人民法院判處有期徒刑2年，並處罰金50萬元（人民幣）。

如是書院內還開設有學堂，對厭學、抑鬱、沉迷網遊等「問題青少年」進行封閉式矯治。（微博）

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經查，「如是書院」未依法辦理相關登記備案手續，經營場所由賴某明於2016年向新昌縣七盤合一農業發展有限公司轉租，面積共306.1畝，其業務主要依託賴某明及其親屬關聯的6家公司開展。6家公司核准經營範圍主要為從事文化藝術活動組織策劃、招生輔助服務、健康諮詢服務、教育諮詢服務等。

依據查明的事實，「如是書院」是無資質違法經營，以國學、禮儀為名，通過長期班、短期班、講座等形式，分期分批開展封閉式培訓，目前已被依法關停，在訓學員已全部返回。經調查取證，「如是書院」在經營活動中存在毆打、體罰、限制人身自由等行為，賴某明、程某、謝某宇等3人涉嫌虐待被看護人罪於8月7日被新昌縣公安機關依法刑事拘留。調查過程中，公安機關還發現了其他違法犯罪線索，相關案件正在進一步偵辦中。