傳銷頭目出獄化身「國學大師」開辦書院　收$12萬涉暴力體罰學員

8月5日，浙江新昌縣聯合調查組發布情況通報：今日，有媒體報道我縣如是書院封閉式課程體系等相關問題。我縣迅速成立多部門聯合調查組，對報道中反映的問題開展線索核查和調查取證工作。後續，相關調查進展情況將及時對外公布，對查實的違法違規行為將依法嚴肅處理。衷心感謝媒體和公眾的監督。



此前報道

「我叫小林（化名），我不願意被送進戒網癮學校、訓練營之類的地方。如果我被抓了，聯繫不上我，請報警把我救出來。」為防止再次被父母送入浙江新昌的「如是書院」，16歲的小林提前錄下求救視頻。

小林提前錄下求救視頻後離家出走。（截取自微博＠南方都市報）

為防止再次被父母送入浙江新昌的「如是書院」，16歲的小林提前錄下求救視頻：

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進入暑期，父母多次表示要將其送去如是書院的「夏令營」，7月10日，小林選擇從家中逃出，這段視頻隨後在她的朋友間流傳開來。

「如是書院」為何讓小林如此懼怕？近期，南都記者採訪了小林等多名「如是書院」的學員和家長。他們的經歷堪比電影《周處除三害》中的情節：「如是書院」的創辦人如平，曾是被央視《焦點訪談》節目曝光的傳銷頭目，出獄後，搖身一變成為「傳統國學大師」「家庭教育導師」。如平在浙江新昌的如是書院以及全國多個城市的分院巡迴授課，宣講所謂傳統國學、家庭教育、禪修養生之道。如是書院內還開設有學堂，對厭學、抑鬱、沉迷網遊等「問題青少年」進行封閉式矯治。

如是書院內還開設有學堂，對厭學、抑鬱、沉迷網遊等「問題青少年」進行封閉式矯治。（微博）

「如是書院」會暴力管教孩子是公開的秘密。多位書院學員向南都記者講述了被如平掌摑、毆打的經歷。離譜的是，深受影響的家長們像信徒一般稱「如平兩手掌就把孩子打醒了」「只有捱打，才能教育好孩子」。如平甚至將自己的打人行為美化為：

「你碰見了一個世間少見的傳統『好老師』」

「父母把孩子交給我，我揍你都是為你好」。



國學書院裏的暴力管教

暑期臨近，別的孩子都在籌劃怎樣度過一個「悠然假期」：回家、探親或出門旅行。小林卻陷入困擾：等待她的是一個噩夢般的地方——浙江紹興新昌「如是書院」。

他們對外宣傳說可以改變孩子，矯治沉迷手機、不願意上學、不尊敬父母等問題，出來之後會變成很乖的那種孩子。

小林告訴南都記者，2024年10月，她因厭學、頂撞父母被送進如是書院內設的「木鐸學堂」。

此時小林14歲，性格比較敏感，在社交方面遇到了麻煩。「有時別人一個眼神，就會讓我想特別多，很容易內耗自己。」小林覺得，在學校裏待着跟別人社交特別累和煩，只想一個人待着、不想上學。父母難以接受小林停學在家、晝夜顛倒、沉迷手機的狀態，繳納12萬元（人民幣，下同）學費將她送進學堂「學習」一年。

進入學堂沒多久，小林的手機、身份證皆被沒收，無法與外界聯繫。在書院的近一年時間裏，她每天早起、打坐、讀經、聽國學大師講課，如果不聽話不服從，就會遭毆打訓誡。

這家藏身於紹興新昌七盤仙谷景區的書院，佔地800多畝，號稱傳授傳統六藝禮樂射御書數，宿舍區有30多個標間。跟小林同期被關在學堂裏的有20—30位學員，以未成年人居多，他們大多也是因厭學、抑鬱、不聽話等問題被送來矯正。

如平在授課。（截取自搜狐）

據小林了解，當前，還有30人左右在書院裏封閉式管教，「一位去年夏天被送進學堂的學員說，他們今年從如是書院搬去了附近的目熙山莊」。

近日，南都記者致電諮詢如是書院的一名工作人員，對方回覆稱：書院的學堂長期收有50多個孩子，學堂屬於私塾性質，並非正規學歷學校，因此老師不需要教師資格證。家長將孩子送進學堂後不能擅自探視，需要提前跟帶班老師溝通，提前徵得老師同意才能探視。該工作人員還稱，學堂內不會隨意打罵孩子，但行為習慣嚴重出錯時會用戒尺懲戒規範行為。

昔日傳銷頭目 搖身一變成「傳統國學大師」

讓家長們深信不疑的「傳統國學大師」「家庭教育導師」如平，究竟是誰？

透過如是書院公開宣傳可見，如平是浙江新昌人，如平為其對外的名號，其真實姓名為賴澤明。他自稱是如是書院的發起人，《如是大學》《如是中庸》課程的發起人，志在弘揚中國優秀傳統文化。

真實的如平曾是臭名昭著的傳銷頭目▼▼▼

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但真實的如平，有着另一重身份。據多位學員和家長向南都證實，賴澤明此前曾用名為賴澤平，早年曾是被央視曝光的臭名昭著的傳銷頭目。

公開報道顯示，賴澤平是杭州大學哲學系畢業生，能說會道。1998年8月，賴澤平和一幫同學和朋友在廣東珠海成立「珠海民眾企業有限公司」，自任總經理，從事非法傳銷活動。1999年5月，「民眾企業公司」被查處後，賴澤平將「據點」轉移至廣西北海市，註冊成立「北海市民眾經貿發展有限公司」，致力於「人際脈絡」傳銷活動。與大部分的傳銷公司不同，賴澤平的「民眾公司」既無生產也不銷售，全靠發展「人際脈絡」騙取「加盟費」。至2001年案發，北海「民眾公司」共發展「下線」3335人，收取「加盟費」1433.8萬元。2002年，經法院判決，賴澤平因「非法經營罪」被判處有期徒刑2年，罰金50萬元。

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