雲南警方破傳銷案：24歲男子拒順從遭折磨致死　主犯判無期徒刑

四年前，雲南曲靖市一名24歲男子姚某某因遭傳銷組織折磨致死，引發社會震驚。案發後，曲靖市公安局迅速成立專案組，運用反傳銷信息系統與大數據研判，輾轉多省抓獲58名主要嫌疑人。周四（28日），麒麟警方公布案件偵破詳情，揭露該傳銷組織以虛假產品銷售為名，7年間實施90起犯罪活動。2022年9月，曲靖中院一審認定該組織為惡勢力犯罪集團，首要分子梁某、陳某某被判處無期徒刑。



2021年5月28日凌晨，曲靖市公安局麒麟分局接到報警，24歲廣西陸川籍男子姚某某死亡。經調查，姚某某於2021年5月初被傳銷組織以旅遊等理由誘騙至曲靖市麒麟區，隨後被非法拘禁於出租房內。傳銷成員通過講課、聊天及體罰等方式逼迫姚某某加入組織，因其不配合，遭禁食、毆打及折磨，最終不幸身亡。

案發後，市、區兩級公安機關迅速成立「5·28」專案組，抽調刑偵、經偵、技偵、網安等部門精幹力量，依托「麒麟區反傳銷信息系統」與大數據分析技術，全面梳理涉案人員信息。專案組歷時兩個多月，輾轉廣西、廣東、福建及雲南等地，行程十餘萬公里，成功抓獲58名主要犯罪嫌疑人，並依法採取刑事強制措施。

經查，該傳銷組織以銷售「天津天獅生物發展有限公司」產品為幌子，實際無任何產品，通過五級架構（A級高級經理、B級業務經理、C級業務主任、D級業務代表、E級業務員）在麒麟區進行非法傳銷活動。組織以「家」為單位設犯罪窩點，由C級「家長」負責管理，D級「管家」協助日常事務。

雲南省高級人民法院就案件作出終審裁定。（網上圖片）

傳銷成員以談戀愛、介紹工作或旅遊為借口，誘騙被害人至窩點，隨後扣押手機、身份證、銀行卡等物品，通過陪同起居、講課、監聽通話等方式限制人身自由。對不配合的被害人，則採取威脅、毆打等暴力手段，強迫其繳納2800元「購買產品」費用，甚至通過恐嚇直接騙取財物。

據警方介紹，該傳銷組織自2015年起盤踞曲靖，7年間共實施90起犯罪，包括19起組織、領導傳銷活動案、70起非法拘禁案及1起故意傷害案。2021年9月30日，麒麟分局完成偵查，將案件移送麒麟區人民檢察院審查起訴。因案情重大，曲靖市人民檢察院提級管轄，並於2022年4月29日向曲靖市中級人民法院提起公訴。

2022年9月30日，曲靖中院一審判決，認定該組織為惡勢力犯罪集團。首要分子梁某因犯組織領導傳銷活動罪、故意傷害罪、非法拘禁罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金15萬元；首要分子陳某某因犯故意傷害罪、非法拘禁罪，亦被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；其他被告人李某某、劉某某等人被判處二十年至一年五個月不等有期徒刑，並處相應罰金。2023年7月20日，雲南省高級人民法院終審裁定，駁回上訴，維持原判。