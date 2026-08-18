C919北京飛烏蘭巴托創里程碑　民航專家：未獲歐美認證涉政治談判

中國自行研製的C919客機日前開始執飛首條國際商業航線，來往北京與蒙古首都烏蘭巴托，唯至今未獲美國及歐盟適航認證，中國民航專家李瀚明認為，C919能否取得美歐認證並不涉及技術問題，而是政治談判問題。



中國民航專家李瀚明近日媒體訪問時表示，根據國際慣例，只要飛機註冊國承認其安全性，目標國家一般都會認可。對於C919至今仍未取得美國及歐盟認證，李瀚明指出，C919的焦點市場是中國內地及國際短途航線，例如在「一帶一路」國家使用，這方面毋須取得美歐認證。

李瀚明表示，適航認證的最大關卡，在於外國是否認可中國國產飛機，以及中國民航當局的監管能力和標準。他認為，C919能否獲得美歐認證，「不涉及技術問題，而是政治談判問題」。

對於C919近期在國際航線取得新進展，日前開始執飛首條國際商業航線，往返北京與蒙古首都烏蘭巴托，李瀚明表示，首條國際商業航線投入服務具有特別象徵意義，是中國國產大飛機發展的一個里程碑。

至於為何首條國際商業航線選擇烏蘭巴托，李瀚明指出，烏蘭巴托與韓國首爾都是距離北京最近的外國城市，但C919飛往韓國將涉及飛越公海的問題，因此首條國際商業航線需要採取較穩妥的做法。