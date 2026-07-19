國航：C919首條定期國際航線8.12開通　北京來往烏蘭巴托每日一班

8月12日起，中國國際航空將啟用C919國產大飛機，執飛來往「北京首都—烏蘭巴托」航線，每日1班，是C919首條常態化投入運營的定期國際客運航線。



根據航班計劃，去程航班CA723於北京時間15:00從北京首都國際機場起飛，當地時間17:15抵達烏蘭巴托成吉思汗國際機場；返程航班CA724於當地時間18:30從烏蘭巴托起飛，北京時間20:35抵達北京首都國際機場。

截至目前，國航C919已開通北京至上海、杭州、成都、武漢、重慶、廣州、西安、長沙、香港、廈門、哈爾濱等常態化商業航線。

2026年4月，國航第十一架C919落地北京。（微博＠中國國際航空）

《IT之家》報道，2026年3月29日零時起，國航正式執行2026年夏秋季航班計劃。換季後，國航計劃執行航線461條，其中國際航線110條、地區航線12條、國內航線339條，通航範圍覆蓋49個國家及地區、198個城市；日均執行航班1766班次，運力投入較2025年夏秋季同比增長約 12%。其中，國際及地區航班（含暑期增投）日均計劃執行249班次，運力投入較2025年夏秋季增長約15%。