朱鎔基逝世｜新華社萬字長文回顧朱鎔基一生 並發布12張生平照片
8月12日，中國前總理朱鎔基因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。18日上午，朱鎔基同志的遺體在北京八寶山革命公墓火化，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別，胡錦濤送花圈表示哀悼。
同日下午，官媒《新華社》刊發萬字長文回顧朱鎔基一生，並發布12張朱鎔基生平照片。
文章回顧，朱鎔基1928年生於湖南長沙，1949年加入中國共產黨。清華大學電機系畢業後，長期在國家計委、國家經委等經濟管理部門任職。1970年至1975年，下放國家計委「五七」幹校勞動。1987年至1991年主政上海，推動浦東開發開放、住房公積金制度、城市基礎設施建設等一系列改革，為上海轉型發展奠定基礎。
文章稱，1991年後，朱鎔基歷任國務院副總理、中國人民銀行行長，在十四屆、十五屆中央政治局任常委。1998年至2003年出任國務院總理，任內面對亞洲金融危機、特大洪澇災害，實施積極財政政策，推動財稅、金融、國企、社會保障等領域重大改革，主持完成我國加入世界貿易組織的艱苦談判，促進對外開放向廣度和深度拓展，為我國贏得更廣闊的發展空間，對推進經濟體制改革和現代化建設產生深刻影響。
文章還稱，朱鎔基在改革開放轉型期發揮了關鍵作用。他求真務實，敢於說真話，不怕得罪人，以強烈的責任擔當推動改革。他清正廉潔，嚴於律己，深受廣大幹部群眾尊敬。
文章讚譽，在70多年的革命生涯中，朱鎔基同志始終忠於黨、忠於人民、忠於共產主義事業。他具有堅定的共產主義理想信念和堅強黨性，講政治、顧大局，始終把黨和人民的利益放在首位，為黨和人民事業兢兢業業、不懈奮鬥。
文章最後強調，朱鎔基同志的一生，是革命的一生、戰鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務、獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。