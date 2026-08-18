朱鎔基逝世｜新華社萬字長文回顧朱鎔基一生　並發布12張生平照片

8月12日，中國前總理朱鎔基因病醫治無效，於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。18日上午，朱鎔基同志的遺體在北京八寶山革命公墓火化，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別，胡錦濤送花圈表示哀悼。



同日下午，官媒《新華社》刊發萬字長文回顧朱鎔基一生，並發布12張朱鎔基生平照片。



文章回顧，朱鎔基1928年生於湖南長沙，1949年加入中國共產黨。清華大學電機系畢業後，長期在國家計委、國家經委等經濟管理部門任職。1970年至1975年，下放國家計委「五七」幹校勞動。1987年至1991年主政上海，推動浦東開發開放、住房公積金制度、城市基礎設施建設等一系列改革，為上海轉型發展奠定基礎。

文章稱，1991年後，朱鎔基歷任國務院副總理、中國人民銀行行長，在十四屆、十五屆中央政治局任常委。1998年至2003年出任國務院總理，任內面對亞洲金融危機、特大洪澇災害，實施積極財政政策，推動財稅、金融、國企、社會保障等領域重大改革，主持完成我國加入世界貿易組織的艱苦談判，促進對外開放向廣度和深度拓展，為我國贏得更廣闊的發展空間，對推進經濟體制改革和現代化建設產生深刻影響。

文章還稱，朱鎔基在改革開放轉型期發揮了關鍵作用。他求真務實，敢於說真話，不怕得罪人，以強烈的責任擔當推動改革。他清正廉潔，嚴於律己，深受廣大幹部群眾尊敬。

文章讚譽，在70多年的革命生涯中，朱鎔基同志始終忠於黨、忠於人民、忠於共產主義事業。他具有堅定的共產主義理想信念和堅強黨性，講政治、顧大局，始終把黨和人民的利益放在首位，為黨和人民事業兢兢業業、不懈奮鬥。

文章最後強調，朱鎔基同志的一生，是革命的一生、戰鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務、獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

12圖回顧生平⬇

1991年2月6日，鄧小平同志考察上海大眾汽車有限公司，朱鎔基同志陪同。（新華社）

2012年11月14日，在黨的十八大閉幕前，習近平同志同朱鎔基同志在一起。（新華社）

2002年10月22日，江澤民同志和朱鎔基同志在北京人民大會堂合影。（新華社）

1997年9月18日，胡錦濤同志與朱鎔基同志在北京人民大會堂交談。（新華社）

1990年，朱鎔基同志看望參加上海青年技術比賽的工人。（新華社）

1992年5月21日，朱鎔基同志在山西省大同市考察雲岡煤礦。（新華社）

1998年8月9日，朱鎔基同志在江西省九江市防洪牆堵口現場指揮抗洪搶險工作。（新華社）

1998年12月29日，朱鎔基同志在三峽工程施工現場與技術人員親切握手。（新華社）

1999年3月5日，朱鎔基同志在第九屆全國人民代表大會第二次會議上作政府工作報告。（新華社）

1999年4月8日，朱鎔基同志訪問美國期間出席美國總統克林頓在華盛頓舉行的歡迎儀式並發表講話。（新華社）

2002年7月22日，朱鎔基同志在遼寧省瀋陽市大東區職業技術培訓中心考察。（新華社）