朱鎔基逝世｜記招金句連篇　回應港媒｢瞪眼｣說法：從不嚇唬老百姓

新華社報道，前國務院總理朱鎔基（朱鎔基）8月12日在北京因病去世，享年98歲。朱鎔基所主持的兩會期間5場記者會中，經濟問題約佔40%。而在這5場記者招待會中，朱鎔基金句連篇，亦不乏精彩的觀點碰撞。2002年，朱鎔基更是幽默回應港媒稱他只會瞪眼拍桌嚇人，表示「不能瞪眼睛不是植物人了嗎？我從來不嚇唬老百姓，只嚇唬那些貪官污吏。」



2009年，《朱鎔基答記者問》出版。（網絡圖片）

迄至2016年，朱鎔基已賺得4000萬著述版稅，悉數轉交其所創辦助學基金會。（新華社）

新華社公布朱鎔基遺像。（新華社）

儘可能把提問機會給境外記者 不要事先安排

《京華時報》此前曾盤點稱，兩會上的總理記者招待會的制度化、常態化始於李鵬，而記者招待會真正成為兩會的重頭戲，則是從朱鎔基任期開始。此後，總理記者招待會不僅成為總理個人口才、風采的展示平台，更成為向全世界展示中國政策和主張的窗口。

據報道，設置總理記者招待會的最初之意，是提供一個採訪機會給境外媒體，讓其更多地了解中國的內政外交政策。全國人大新聞局原局長周成奎曾表示，1998年，在準備朱鎔基記者會的過程中，朱鎔基曾定了兩條規矩：第一，要儘可能把提問的機會給境外記者，因為內地記者見面機會多得很；第二，不要事先安排，記者提什麼問題都可以。

1995年的朱鎔基。（Reuters）

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金句頻出 回應港媒瞪眼指控：從不嚇唬老百姓

《齊魯晚報》曾梳理，朱鎔基在兩會期間的五場記者會中，經濟問題約佔40%。朱鎔基所主持的兩會期間五場記者會中，朱鎔基金句連篇，亦不乏精彩的觀點碰撞。

1998年總理記者會上，有記者提問朱鎔基，「人們稱您為經濟沙皇等，您對此有何感想?」朱鎔基回答：「對於外界稱我為中國的戈爾巴喬夫、經濟沙皇等，我都不高興。不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。我雖然很怕辜負人民的期望，但是很有信心。」

2002年3月15日，朱鎔基在九屆全國人大五次會議舉行的記者招待會上回答中外記者提問。（人民出版社）

2000年記者招待會上，他說：「我只希望在我卸任以後全國人民能說一句，他是一個清官，不是貪官，我就很滿意了。那麼再看開一點說，朱鎔基還是辦一點實事，哎呀，我就謝天謝地！」

2002年，朱鎔基則回應了港媒評價：「除了我確實是在埋頭苦幹以外，我沒有什麼優點，我不希望別人學習我，特別是某家香港報紙說我的本事就是拍桌子、捶板凳、瞪眼睛，那更不要學習我。但是這家報紙說得不對，桌子是拍過，眼睛也瞪過。不能瞪眼睛不是植物人了嗎？至於說我這樣做是為了嚇唬老百姓，我想沒有一個人相信他這種說法。我從來不嚇唬老百姓，只嚇唬那些貪官污吏。」