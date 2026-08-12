朱鎔基逝世｜記招金句連篇 回應港媒｢瞪眼｣說法：從不嚇唬老百姓
新華社報道，前國務院總理朱鎔基（朱鎔基）8月12日在北京因病去世，享年98歲。朱鎔基所主持的兩會期間5場記者會中，經濟問題約佔40%。而在這5場記者招待會中，朱鎔基金句連篇，亦不乏精彩的觀點碰撞。2002年，朱鎔基更是幽默回應港媒稱他只會瞪眼拍桌嚇人，表示「不能瞪眼睛不是植物人了嗎？我從來不嚇唬老百姓，只嚇唬那些貪官污吏。」
儘可能把提問機會給境外記者 不要事先安排
《京華時報》此前曾盤點稱，兩會上的總理記者招待會的制度化、常態化始於李鵬，而記者招待會真正成為兩會的重頭戲，則是從朱鎔基任期開始。此後，總理記者招待會不僅成為總理個人口才、風采的展示平台，更成為向全世界展示中國政策和主張的窗口。
據報道，設置總理記者招待會的最初之意，是提供一個採訪機會給境外媒體，讓其更多地了解中國的內政外交政策。全國人大新聞局原局長周成奎曾表示，1998年，在準備朱鎔基記者會的過程中，朱鎔基曾定了兩條規矩：第一，要儘可能把提問的機會給境外記者，因為內地記者見面機會多得很；第二，不要事先安排，記者提什麼問題都可以。
朱鎔基逝世｜總理金句連連：我準備了一百口棺材，九十九口給貪官
金句頻出 回應港媒瞪眼指控：從不嚇唬老百姓
《齊魯晚報》曾梳理，朱鎔基在兩會期間的五場記者會中，經濟問題約佔40%。朱鎔基所主持的兩會期間五場記者會中，朱鎔基金句連篇，亦不乏精彩的觀點碰撞。
1998年總理記者會上，有記者提問朱鎔基，「人們稱您為經濟沙皇等，您對此有何感想?」朱鎔基回答：「對於外界稱我為中國的戈爾巴喬夫、經濟沙皇等，我都不高興。不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已。我雖然很怕辜負人民的期望，但是很有信心。」
2000年記者招待會上，他說：「我只希望在我卸任以後全國人民能說一句，他是一個清官，不是貪官，我就很滿意了。那麼再看開一點說，朱鎔基還是辦一點實事，哎呀，我就謝天謝地！」
2002年，朱鎔基則回應了港媒評價：「除了我確實是在埋頭苦幹以外，我沒有什麼優點，我不希望別人學習我，特別是某家香港報紙說我的本事就是拍桌子、捶板凳、瞪眼睛，那更不要學習我。但是這家報紙說得不對，桌子是拍過，眼睛也瞪過。不能瞪眼睛不是植物人了嗎？至於說我這樣做是為了嚇唬老百姓，我想沒有一個人相信他這種說法。我從來不嚇唬老百姓，只嚇唬那些貪官污吏。」