內地樓市進入「存量時代」　今年1-7月開發投資大跌19.2%

內地房地產市場持續調整，今年1月到7月全國房地產開發投資按年下降19.2%。中共中央直屬黨媒《經濟日報》「今（19）日發表評論指出，內地房地產市場正進入以二手房交易主導的「存量時代」，房地產開發投資、新開工面積及新建商品房銷售等過往與「增量時代」相關的指標下滑，應理性看待。



《經濟日報》19日刊載的「亢舒專欄：房地產週評」指出，隨着中國房地產市場供求關係發生重大變化，市場正在進入二手房交易佔比逐步提高的存量時代。因此，在觀察房地產市場時，亦需要調整過往主要依賴新房市場指標的分析方式。

評論指出，今年上半年，內地二手房佔住房交易總量比重已達50.4%，今年以來多個城市的二手房交易增長態勢明顯。

對於二手房交易增加的原因，評論認為，部分熱點城市集聚大量剛性及改善性住房需求人群，加上近年二手房價格整體下滑，具有總價相對較低、入住快及生活配套成熟等優勢，令更多年輕人及新市民轉向購買二手房。

評論強調，分析房地產市場時應理性看待二手房交易增加、新房交易規模縮減的趨勢，在討論市場供需時，應將新房和二手房交易加總，一併觀察住房市場的總供給量及總需求量。

評論指出，隨着房地產市場進入存量時代，二手房交易量逐漸上升、新房交易量逐漸下降將成為常態，因此不能再單純以新房銷售規模判斷整體房地產市場狀況。

不過，內地房地產開發投資目前仍處於明顯下跌階段，按中國國家統計局數據顯示，今年1至7月，全國房地產開發投資為人民幣4.3009萬億元，按年下降19.2%。

對此，《經濟日報》評論指出，房地產開發投資金額下降、新增供給減少，是各地嚴控增量及市場自發調整的結果，對相關指標下降「應理性看待」。評論認為，在房地產進入存量時代後，房地產開發投資、房屋施工面積、新開工面積、竣工面積，以及新建商品房銷售等一系列過往增量時代的重要指標，其變化所反映的市場意義亦與過去有所不同。

文章最後強調，房地產業仍是帶動中國經濟增長的重要產業。從已發展國家的房地產發展經驗來看，即使市場進入存量時代，房地產仍是產業鏈長、帶動面廣的國民經濟重要產業。不過，房地產帶動投資的方式將逐漸發生轉變。評論預計，未來房地產投資重點將更多轉向城市更新，包括城中村、危舊房及老舊社區等更新改造，並成為穩定投資的重要力量。