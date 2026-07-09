深圳屋苑多個住址遭冒用註冊公司　業主極憂心：債主揾上門點算

7月6日，內媒節目《第一現場》接到深圳市南山區粵海路四達大廈的業主報料，他們居住的是一棟商品住宅樓，分AB兩座共288戶。近期業主發現，自己的住址被無關公司登記為註冊地址，而且大部分是空殼、被吊銷等問題公司。



南山一小區多位業主住宅地址被虛假註冊成公司。（第一現場）

註銷通知書上門 業主住址遭冒用

2026年7月3日，屋苑業委會主任王先生門上，被貼上了一張某公司地址註銷通知書。

2026年7月3日，屋苑業委會主任王先生門上，被貼上了一張某公司地址註銷通知書。（第一現場）

王先生（屋苑業委會主任）：

我家被註冊了一家叫深圳春城投資有限公司有限合夥的公司，然後這家公司全部是由AI偽造的圖片和註冊人，被市監局發了一個註銷通知書到我家門口。我們現在接龍統計，發現有48戶業主在不知情況下被偽造了地址虛假註冊。

業主憂心學位落戶及債務風險

四達大廈共計288戶住宅，經業主自查及公開平台檢索，目前已初步確認在該屋苑註冊過的公司至少數百家以上。

四達大廈共計288戶住宅，在該屋苑註冊過的公司至少數百家以上。（第一現場）

王先生（屋苑業委會主任）：

最早開始偽造公司是2004年，然後2025年集中有11家公司，通過虛假地址註冊在我們小區。我們小區的業主非常驚懼，很怕因為這些公司有涉及到詐騙或者其它情況，然後影響到業主本身的財產安全和人身安全，甚至不停地發來了一些函，對我們的生活也造成困擾。

鹿女士（屋苑業主）：

我們打拼買來的房子為什麼無緣無故被別人給冒用，是誰把我們的訊息精準地透露出去？將來我們的孩子要上學，我們自己要辦戶口，這些東西會不會受到影響？萬一他們的公司有債務問題，到時候債主找到我們，我們該怎麼辦？

工商註冊實地核驗 空殼公司違規落戶

一位在屋苑經營公司並用自家地址註冊的業主表示，自己2022年註冊公司，需要提交很多資料。

一位在屋苑經營公司並用自家地址註冊的業主表示，自己2022年註冊公司，需要提交很多資料。（第一現場）

申先生（屋苑業主）：

我們會提前去申請，提供個人證件，然後場地核驗，工商的相關部門也會上門來核查，就是符合規定的話才給批經營許可證，以及下發營業執照。在業主群裏面看到訊息，有大量地址被註冊，也沒有經過核實，感覺到非常不可思議。

業主質疑訊息泄露

業主們表示，物業公司能夠掌握到大量業主訊息，事情會不會跟剛卸任的老物業公司有關？記者撥打業主提供的老物業公司負責人電話，對方表示，物業管理處沒有人透露業主訊息，可以調查取證。以及四達大廈從2000年到現在20多年，租客也換了很多，另外還有中介來來往往，人員情況比較複雜。

王先生（屋苑業委會主任）：

我們6月30日做的物業交接，7月2日我家門口就被貼了這張註銷通知書。我們懷疑是有人把我們的住所地址和住戶訊息精確泄露給相關人員。

鄧尚錕（律師）：

把業主的身份訊息或者居住訊息提供給一些冒用者，可能涉及侵犯公民個人訊息，可以依法進行刑事控告。會不會有一些灰色產業鏈，利用監管部門是抽查的這種情況去鑽空子。

業主向多部門舉報 律師分析維權路徑

目前，部分業主已向市監部門和公安部門舉報，記者也把情況向有關部門反映。對於業主們擔心的地址被冒用的風險和隱患，律師也進行了分析。

鄧尚錕（律師）：

目前來講，不是業主自己註冊的，他們對這個情況也不知情，是對他們沒有任何法律影響的，只是後續需要去維權，或者需要把這個公司跟他的住址剝離開，需要花費個人精力和時間成本。要從根本上解決這個問題，在行政管理方面是需要加強的。

7月7日，記者了解到，目前，深圳市監部門已介入調查。

市監部門對此回應：經核查，根據當時的註冊要求，申請人提交的材料符合法定形式。對於現在業主反映的情況，我局高度重視，已按照法定程序開展連夜調查。接下來，我局將根據調查情況，依法作出將不在註冊地址經營的商事主體列入經營異常名錄等處理，並根據實際情況，依法進行註銷、吊銷、除名。



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